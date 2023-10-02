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Preta Gil posa para foto com bolsa de ileostomia: 'Não tenho vergonha'

‘Essa bolsinha salvou a minha vida’, destacou cantora, que passou por cirurgia para retirada de tumor recentemente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 09:50

Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia
Preta Gil em foto que mostra sua bolsa de ileostomia Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil, 49, publicou uma foto em seu Instagram em que mostra o impacto de alguns procedimentos cirúrgicos recentes que fez em seu corpo, incluindo a presença de uma bolsa de ileostomia. A cantora passa por tratamento contra um câncer no intestino.
"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha! Sei que não é fácil, mas acreditem: sou grata!", escreveu na noite deste domingo, 1º.
Nos comentários, Preta Gil recebeu o apoio de outros artistas conhecidos, como Fernanda Paes Leme, Fábio Jr., Cris Vianna e Pabllo Vittar.

O que é uma ileostomia

Segundo informações do Ministério da Saúde, estomia é um "procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização do sistema (digestório, respiratório e urinário), criando um orifício externo que se chama estoma".
"Estomias Intestinais (colostomia e ileostomia) - são intervenções cirúrgicas realizadas, tanto no cólon (intestino grosso) como no intestino delgado e consiste na exteriorização de um segmento intestinal, através da parede abdominal, criando assim uma abertura artificial para a saída do conteúdo fecal."

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