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Deolane Bezerra visita Marcos Oliveira, o 'Beiçola', e doa R$ 50 mil ao ator

‘Você é meu anjo da guarda’, diz artista de ‘A Grande Família’, que relatou dificuldades financeiras em diversas entrevistas nos últimos anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 08:41

Deolane Bezerra e Marcos Oliveira, ator que viveu o 'Beiçola' de 'A Grande Família'
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira, ator que viveu o 'Beiçola' de 'A Grande Família' Crédito: Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra
Deolane Bezerra visitou Marcos Oliveira, ator conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola, em A Grande Família. Diante de notícias recentes nas quais o ator afirmou passar por dificuldades financeiras, a influenciadora doou R$ 50 mil à conta do artista.
"Eu sou budista e agradeço, da minha alma para a sua alma. Quero sempre falar com você. Você é meu anjo da guarda", disse Marcos, surpreso com o valor.
Deolane ainda propôs que seus seguidores enviassem doações a Oliveira: "Ele não está nessa situação porque ele quer, foi vítima de várias coisas. Mas estamos aqui para ajudar. Tenho quase 18 milhões de seguidores, já pensou se cada pessoa ajudar com R$ 1, que seja?"
O intérprete de Beiçola ainda presenteou-a com um livro autografado. Quando ouviu um pedido para que parasse de fumar, ele respondeu: "Não, jamais! É a única coisa que me resta, não tenho mais nada".

Quem é Deolane Bezerra?

Deolante Bezerra trabalha como advogada, e ficou conhecida nacionalmente por ser viúva do cantor MC Kevin, que morreu após cair de um prédio no Rio de Janeiro. Posteriormente, tornou-se influenciadora, com milhões de seguidores. Além de ter participado de alguns podcasts, também foi uma das participantes de A Fazenda, reality da Record, em 2022.

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