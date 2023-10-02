Selton Mello e Wagner Moura vão a samba no Rio e chamam atenção nas redes

Selton Mello e Wagner Moura durante passeio no Rio de Janeiro em 30 de setembro de 2023 Crédito: Reprodução/ Instagram/@seltonmello

Selton Mello e Wagner Moura fizeram um passeio que chamou a atenção das redes sociais na noite do último sábado, 30, pelo Rio de Janeiro. Posteriormente, a dupla ainda encontrou outros amigos atores, como Humberto Carrão, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos.

No Instagram, Selton postou alguns registros do momento, incluindo um vídeo em que, animados, cantam samba no bar Armazém Senado, na região central da capital fluminense. "Que dia, meu irmão!", comentou Carrão.

Além de comentários de colegas artistas sobre o encontro, muitos internautas também repostaram fotos e vídeos do passeio, o que levou o nome dos atores a figurar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

humberto, selton e o wagner moura mds como eu queria pic.twitter.com/MAxI9q8jYs — lua ᵕ̈ (@tanokindle) October 1, 2023

encantada com o fato de wagner moura e selton mello estarem ouvindo tati quebra barraco num role no centro do rio (provavelmente escolhido pelo humberto carrão) pic.twitter.com/3E2I3zKjYJ — zabella (@zabeladospatins) October 1, 2023