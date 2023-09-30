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Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos após exame de DNA

Namorado da apresentadora Xuxa Meneghel confirmou por meio de nota o reconhecimento da paternidade de Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 13:48

Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos
Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Por meio de uma nota enviada pela sua assessoria de imprensa neste sábado, 30, o ator e apresentador Junno Andrade, de 60 anos, reconheceu oficialmente a paternidade de Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, de 38 anos. O laudo técnico do exame de DNA, divulgado no dia 28 de setembro de 2023, confirmou a compatibilidade genética entre eles.
A nota afirma que a dúvida quanto à paternidade se estendeu em razão da dificuldade de Eduardo em comparecer aos exames laboratoriais marcados anteriormente pela Justiça do Mato Grosso. O processo judicial de investigação de paternidade tramitava na 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá-MT.
Com a confirmação da paternidade, Junno Andrade expressou sua intenção de criar laços com o filho e lamentou ter sido privado do contato com ele durante todos esses anos. A nota também destaca que Junno Andrade agirá de modo a recuperar ou acomodar adequadamente sua posição de pai.
"Com a superação da dúvida que surgiu em razão da ação proposta em 2020 - ano em que o Sr. Eduardo alcançou a idade de 36 anos -, o Junno reconhece e assume a sua responsabilidade como pai e agirá de modo a recuperar ou acomodar adequadamente sua posição de pai. Com isso, a presente nota tem como objetivo esclarecer os fatos, e também lamentar o fato do Junno ter sido privado da infância e juventude de seu filho", informa a assessoria.
O Estadão entrou em contato com Junno Andrade e, por meio de sua assessoria, o ator informou que não dará entrevistas sobre o assunto. Além de Eduardo, Junno é pai de Vinícius Andrade e Luana Andrade. Desde 2012, o ator está em um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel.

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