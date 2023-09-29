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Em Ibiza

Após boatos de desentendimento, Gio Ewbank e Fernanda Paes Leme postam fotos juntas

Nesta sexta-feira, 29, as amigas compartilharam fotos curtindo a praia juntas, em Ibiza
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 18:32

Após boatos de que teriam se desentendido, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme "responderam" sutilmente aos rumores. Nesta sexta-feira, 29, as amigas compartilharam fotos curtindo a praia juntas, em Ibiza.
Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme: foto juntas depois de boato Crédito: Reprodução @Gioewbank
Segundo Leo Dias, as amigas não estavam se dando bem, principalmente depois que Fernanda teria descoberto que sua amiga estava faturando mais com publicidades do Quem Pode Pod, podcast apresentado por ambas.
A resposta veio no carrossel que Giovanna e Fernanda publicaram em conjunto. "Quem pode, pod...", escreveram. "Viajar e curtir momentos especiais com os nossos. A gente tem a gente."

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