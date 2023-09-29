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Reabilitação será em casa

Kayky Brito recebe alta de hospital após 27 dias internado

Ator foi atropelado na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio e teve politraumatismos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 14:52

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Kayky Brito recebe alta após 27 dias internado Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação
O ator Kayky Brito, de 34 anos, teve alta do hospital nesta sexta-feira. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano após o atropelamento. A alta foi informada pelo hospital. 
Segundo o boletim médico, ele foi liberado do hospital com "lesões corrigidas com sucesso" e "condições de prosseguir com a reabilitação em casa".
"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", diz o texto, assinado pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro e pelo diretor médico Marcelo London.

ACIDENTE

O ator foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.
O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h. O ator foi levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon. O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP e realizou exame de alcoolemia (para checar a ingestão de álcool), que deu negativo, no Instituto Médico Legal. Nos primeiros dias Kayky ficou internado no CTI e o estado de saúde foi considerado gravíssimo. 

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