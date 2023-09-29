Kayky Brito recebe alta de hospital após 27 dias internado

Kayky Brito recebe alta após 27 dias internado Crédito: Instagram/@kaykybrito/Divulgação

Segundo o boletim médico, ele foi liberado do hospital com "lesões corrigidas com sucesso" e "condições de prosseguir com a reabilitação em casa".

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", diz o texto, assinado pelos médicos assistentes Edno Wallace e Ney Pecegueiro e pelo diretor médico Marcelo London.

ACIDENTE

O ator foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.