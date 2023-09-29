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Polícia visita a casa de Britney Spears após vídeo com facas viralizar na internet, diz site

De acordo com o TMZ, grupo especializado em avaliações mentais recebeu denúncia de alguém próximo da cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 11:01

Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais
Britney Spears em registro compartilhado nas suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
A polícia visitou a casa de Britney Spears após um vídeo em que ela aparece dançando com duas facas viralizar na internet. Conforme relatado pelo site TMZ, um membro do grupo especializado em avaliações mentais fez a visita para verificar a segurança da cantora depois de receber uma denúncia de alguém próximo dela.
Apesar da visita, nenhuma ação adicional foi tomada pelas autoridades. O oficial conversou com os seguranças de Britney, que asseguraram que ela estava bem, mas não queria falar. Após a recusa da cantora, ele foi embora.
O vídeo em questão permanece publicado no perfil de sua rede social. Na legenda, Britney escreveu que as facas eram falsas. "Eu comecei a brincar com facas na cozinha hoje. Não se preocupem, elas não são facas de verdade. O Dia das Bruxas está perto". Também é possível verificar que o texto foi editado. No entanto, não se sabe qual era o conteúdo antes da edição.
Em outra postagem feita nesta quarta-feira, 27, Britney voltou a comentar sobre o incidente. "Fiquem calmos sobre as facas, estou copiando a Shakira", escreveu na legenda de um vídeo em que ela aparece dançando.

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