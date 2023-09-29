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Mick Jagger diz que filhos não precisam de herança de R$ 2,5 bi e que dinheiro poderá ser doado

Vocalista do Rolling Stones acredita que o seu dinheiro deva ir para instituições de caridade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 08:06

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Mick Jagger diz que filhos não precisam de herança Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
No que depender de Mick Jagger, os seus filhos não devem receber a herança de US$ 500 milhões, o equivalente a quase R$ 2,5 bilhões, após o seu falecimento.
Em entrevista para o Wall Street Journal, o músico de Rolling Stones é questionado se pretende vender os direitos de suas músicas. Desta forma, os filhos herdariam o dinheiro, e não precisariam lidar com a administração complexa destes direitos, explica o jornal. Vários músicos estão vendendo seus catálogos por quantias bilionárias.
Mas Mick Jagger diz que não pretende vender, e dá a entender que prefere que o seu dinheiro seja doado para instituições de caridade "para fazer algo de bom pelo mundo", e que não vá para a sua família. "As crianças não precisam de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) para viver bem", responde Mick Jagger.
Com 80 anos de idade, o músico é pai de oito filhos. Karis, 52, Jade, 51; Elizabeth, 39; James, 38; Georgia, 31; Gabriel, 25; Lucas, 24, fruto do seu relacionamento com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez; e o caçula, Deveraux, de 6 anos de idade.
Jagger falou ainda sobre as suas expectativas sobre os Stones, após a sua partida. O cantor revelou que espera que o legado da banda continue, mesmo sem a sua presença. "Você pode ter um negócio póstumo agora, não pode? Você pode fazer uma turnê póstuma", observou. "A tecnologia realmente evoluiu desde o ABBA [o show virtual Voyage].
A banda pop sueca ABBA se reuniu em 2021, após um hiato de 40 anos, para lançar sua turnê virtual Voyage e o álbum que a acompanha.

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