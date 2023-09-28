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Equipe de Lucas Souza registra boletim de ocorrência após briga com Cariúcha

Equipe que cuida das redes sociais do ex-oficial militar considerou que cantora teria feito ‘ofensas à honra’, além de ameaças a Lucas no reality 'A Fazenda 2023'; assessoria de Cariúcha ainda não se manifestou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 18:19

Lucas Souza registra boletim de ocorrência após briga com Cariúcha em A Fazenda 2023
Lucas Souza registra boletim de ocorrência após briga com Cariúcha em A Fazenda 2023 Crédito: Divulgação/RecordTV
A equipe que gerencia as redes sociais do ex-oficial militar Lucas Souza disse ter aberto um boletim de ocorrência contra a cantora Cariúcha nesta quarta-feira, 27. O motivo são supostas ameaças que a artista teria feito durante a formação da roça em A Fazenda 15, reality show da Record TV, na última terça-feira, 26.
"Esclarecemos que, nesta tarde, um boletim de ocorrência foi lavrado perante a Polícia Civil com o objetivo de que crimes praticados por Cariúcha dentro do reality sejam devidamente apurados, incluindo as ameaças ocorridas ontem", escreveu a equipe em uma publicação do Instagram.
Na terça, ao justificar seu voto em Lucas, Cariúcha se desentendeu com o ex-militar. "Ele trouxe coisas minhas lá de fora. Se eu trouxer coisas tuas lá de fora, eu acabo com tudo, tá? Então deixa a minha boca quieta", declarou na ocasião.
A equipe do peão ainda afirmou ter processado a cantora por injúria, calúnia e difamação. "A advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo", disse um trecho do comunicado. 
O Estadão entrou em contato com a equipe de Cariúcha para pedir um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Na segunda, 25, antes do desentendimento com Lucas durante a formação da roça, a equipe da cantora publicou uma nota esclarecendo que, apesar de os dois possuírem o mesmo assessor, “as equipes que gerenciam suas redes sociais são completamente diferentes”.

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