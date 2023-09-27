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SBT tomará "medidas cabíveis" sobre falas de Sheherazade em A Fazenda 2023, diz assessoria

Jornalista afirmou que teria sido repreendida pela emissora após se posicionar sobre o conflito árabe-israelense no SBT Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 13:52

O SBT tomará medidas cabíveis sobre as falas de Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela reportagem.
SBT deve entrar na justiça contra Rachel Sheherazade por falas polêmicas em A Fazenda
SBT deve entrar na justiça contra Rachel Sheherazade por falas polêmicas em A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV
"O SBT confirma que irá tomar as medidas cabíveis a respeito das falas de Rachel Sheherazade", afirmou a assessoria de imprensa.
Confinada em A Fazenda 2023, a jornalista comentou que teria sido repreendida pela emissora de Silvio Santos após se posicionar sobre o conflito árabe-israelense, enquanto foi âncora do telejornal SBT Brasil. Em tempo: Sheherazade foi âncora do telejornal SBT Brasil entre 2011 e 2020.
"Eu fiz um comentário sobre a questão israelense-palestina, o conflito árabe-israelense. E eu levei uma 'chama' porque o dono da emissora era judeu. E eu dei uma visão meio pró-Palestina. Não era pró-Palestina, mas, naquele momento, era uma situação em que os palestinos estavam sendo as vítimas do conflito e eu levei a minha opinião. Foi chamada a minha atenção porque o dono da emissora era judeu e eu não poderia dar aquela opinião, mas eu dei", disse.

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