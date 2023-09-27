SBT tomará "medidas cabíveis" sobre falas de Sheherazade em A Fazenda 2023, diz assessoria

Confinada em A Fazenda 2023, a jornalista comentou que teria sido repreendida pela emissora de Silvio Santos após se posicionar sobre o conflito árabe-israelense, enquanto foi âncora do telejornal SBT Brasil. Em tempo: Sheherazade foi âncora do telejornal SBT Brasil entre 2011 e 2020.

"Eu fiz um comentário sobre a questão israelense-palestina, o conflito árabe-israelense. E eu levei uma 'chama' porque o dono da emissora era judeu. E eu dei uma visão meio pró-Palestina. Não era pró-Palestina, mas, naquele momento, era uma situação em que os palestinos estavam sendo as vítimas do conflito e eu levei a minha opinião. Foi chamada a minha atenção porque o dono da emissora era judeu e eu não poderia dar aquela opinião, mas eu dei", disse.