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Fim da relação

Sandy e Lucas fizeram tatuagem de casal pouco antes da separação

Músicos fizeram desenhos complementares nos braços ainda em setembro; neste mês, eles comemorariam 15 anos de casamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 13:42

Sandy e Lucas Lima fizeram tatuagens de casal dias antes de anunciar separação, apontam fãs. Seguidores notaram que há novos desenhos nos braços dos dois: árvores pela metade, que se completam.
Sandy e Lucas anunciaram a separação nesta segunda (25)
Sandy e Lucas anunciaram a separação nesta segunda (25) Crédito: Instagram@sandyoficial
As tatuagens estão no braço esquerdo de Sandy e no direito de Lucas - e foram notadas pela primeira vez no meio de setembro, quando o casal levou Theo, seu único filho, à Eurodisney, na França.
Sandy e Lucas fizeram uma tatoo com partes de uma árvore que se complementa
Sandy e Lucas fizeram uma tatoo com partes de uma árvore que se complementa Crédito: Reprodução X e Instagram
Para alguns, o desenho pode ter a ver com a imagem publicada em 2022 por Sandy, no aniversário de 14 anos de casamento. No registro, o casal se beijava entre árvores, em Paris.
O desenho é, sem dúvidas, recente. Em imagens publicadas no dia 7 de setembro, Lucas mostrou sua participação no Caldeirão com Mion e é possível ver que ele ainda não havia feito a tatuagem.
Lucas Lima no Caldeirão, no início de setembro: sem a nova tatuagem
Lucas Lima no Caldeirão, no início de setembro: sem a nova tatuagem Crédito: Instagram@caldeiraocommion

TÉRMINO

Na última segunda-feira, 25, Sandy e Lucas anunciaram que estão se separando após 15 anos de casamento. Em uma publicação em conjunto no Instagram, o ex-casal reforçou que a decisão não foi "fácil, nem impulsiva" e não teve "briga, mágoa, traumas".
"A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", disseram.

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