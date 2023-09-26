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  • Fim do casamento de Sandy e Lucas Lima foi "maldição" de Ivete Sangalo? Teoria viraliza; entenda
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Fim do casamento de Sandy e Lucas Lima foi "maldição" de Ivete Sangalo? Teoria viraliza; entenda

Internautas começaram a listar casais que se separaram após participarem do clipe "Localizei", da cantora; Sandy e Lucas anunciaram separação após 15 anos de casamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:34

Sandy e Lucas anunciaram a separação nesta segunda (25)
Sandy e Lucas anunciaram a separação nesta segunda (25) Crédito: Instagram@sandyoficial
Após a separação de Sandy e Lucas Lima nesta segunda-feira, 25, depois de 15 anos de casamento, internautas logo começaram a criar "teorias" para tentar explicar a "onda" de separações de casais de famosos. Uma delas envolveu até a cantora Ivete Sangalo, que, em 2020, reuniu beijos de personalidades para um clipe em comemoração ao Dia dos Namorados.
O vídeo, feito durante a pandemia da Covid-19, foi feito para a música "Localizei", da artista. Dentre os casais que participaram e se separaram, estão Sandy e Lucas, Maiara e Fernando Zor, Sabrina Sato e Duda Nagle, Fábio Porchat e Nataly Mega e Iza e Sérgio Santos.
Os internautas ainda incluíram Gustavo Mioto e Ana Castela, que também anunciaram a separação nesta segunda, e Luísa Sonza e Chico Moedas, que teriam sido “apadrinhados” pela artista.
Alguns que aparecem na lista compartilhada, porém, ainda permanecem juntos, como Caio Blat e Luisa Arraes e Jessica Ellen e Dan Ferreira, que tiveram um filho em dezembro.
Apesar da teoria, vários casais que gravaram vídeos para o clipe permanecem juntos. Dentre eles, estão Ludmilla e Brunna Gonçalves, Lázaro Ramos e Taís Araújo, além de Angélica e Luciano Huck.
Abaixo, assista ao clipe:

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