Fim do casamento de Sandy e Lucas Lima foi "maldição" de Ivete Sangalo? Teoria viraliza; entenda

Sandy e Lucas anunciaram a separação nesta segunda (25) Crédito: Instagram@sandyoficial

Após a separação de Sandy e Lucas Lima nesta segunda-feira, 25, depois de 15 anos de casamento, internautas logo começaram a criar "teorias" para tentar explicar a "onda" de separações de casais de famosos. Uma delas envolveu até a cantora Ivete Sangalo, que, em 2020, reuniu beijos de personalidades para um clipe em comemoração ao Dia dos Namorados.

O vídeo, feito durante a pandemia da Covid-19, foi feito para a música "Localizei", da artista. Dentre os casais que participaram e se separaram, estão Sandy e Lucas, Maiara e Fernando Zor, Sabrina Sato e Duda Nagle, Fábio Porchat e Nataly Mega e Iza e Sérgio Santos.

Os internautas ainda incluíram Gustavo Mioto e Ana Castela, que também anunciaram a separação nesta segunda, e Luísa Sonza e Chico Moedas, que teriam sido “apadrinhados” pela artista.

Alguns que aparecem na lista compartilhada, porém, ainda permanecem juntos, como Caio Blat e Luisa Arraes e Jessica Ellen e Dan Ferreira, que tiveram um filho em dezembro.

Apesar da teoria, vários casais que gravaram vídeos para o clipe permanecem juntos. Dentre eles, estão Ludmilla e Brunna Gonçalves, Lázaro Ramos e Taís Araújo, além de Angélica e Luciano Huck.

curiosidade: o casal seguinte no clipe é ludmilla e bruna gonçalves https://t.co/5C2ZXXzJZv pic.twitter.com/60ehaZvZ25 — 🌴BETO • ᴏᴜᴄ̧ᴀ ᴍᴜʟʜᴇʀ sᴇɢᴜʀᴀ (@raresinais) September 25, 2023