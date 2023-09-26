Sobrinho de Kayky Brito é internado; "Mais uma provação", diz Sthefany Brito, irmã do ator

Sobrinho de Kayky Brito é internado; causa não foi divulgada Crédito: Instagram@sthefanybrito

O sobrinho do ator Kayky Brito, Enrico, está internado desde domingo, 24. A notícia foi compartilhada pela também atriz Sthefany Brito, irmã do artista, nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 25. Ela não disse o motivo da hospitalização.

"Quando você acha que já foi forte o bastante, que nada mais pode acontecer, vem Deus e nos coloca mais uma provação para reforçar nossa fé e o amor Dele por nós”, escreveu Sthefany. “Seguimos aqui cercados de muito amor, paciência, carinho, cuidado e super-heróis."

A atriz lamentou não poder acompanhar Kayky no hospital nesse momento. "Estou com o coração partido por não poder estar com o meu irmão, mas cuidando com todo o amor do mundo do 'menininho' mais corajoso e amado da mamãe", disse.

O ator recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira, 22. Ele está internado desde que sofreu um atropelamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi retirado da sedação no último mês.

Stefany comemorou a notícia da alta do irmão nas redes sociais. "Deus cuidou de você e devolveu para nós, sua família", escreveu.