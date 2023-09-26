Luísa Sonza exclui redes sociais de seu celular: 'Não vou ficar distante'

Luisa Sonza gradeceu mensagens de carinho nas redes sociais Crédito: Cristiane Mota /Fotoarena/Folhapress

Luísa Sonza voltou às redes sociais pela primeira vez após anunciar o término com Chico Moedas e expor uma traição do influenciador no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e revelou que apagou os aplicativos de seu celular.

"Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens para vocês pela minha equipe, não vou ficar distante. Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis. Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês", completou a cantora.

O QUE ACONTECEU?

Na quarta-feira, 20, Luísa se emocionou e comoveu Ana Maria Braga ao ler um longo texto comentando a traição cometida pelo ex-namorado. "É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora", disse em um trecho.

A cantora também rebateu as críticas sobre ter dedicado uma música a ele com poucos meses de relacionamento. "Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", declarou.

"Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem", continuou. "Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter para onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse."