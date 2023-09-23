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Fim de relacionamento

Fãs de Luísa Sonza usam IA para recriar "Chico" com letra pós-separação; ouça

Canção original, uma declaração de amor, foi 'atualizada' pelos admiradores da cantora, que pedem para incluir nova versão no repertório de seus shows
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 11:23

Fãs de Luísa Sonza usaram a tecnologia da inteligência artificial para criar uma paródia da ultra-apaixonada canção original de "Chico", lançada por ela no seu mais recente disco, "Escândalo Íntimo".
Chico e Luísa Sonza
Chico e Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin
A nova versão, divulgada nas redes dias após Luísa expor em rede nacional que seu mundo caiu ao descobrir que fora traída pelo namorado, Chico Moedas, no banheiro de um bar carioca, foi "atualizada" pelos seus admiradores. Com a voz da própria cantora, claro, a canção pós-término traz ironias e menções ao comportamento do rapaz.
Exemplo: no lugar de "Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar; pode fazer a sua fumaça, o Bar da Cachaça vai ser nosso lar", entrou "Chico, se eu já soubesse que por um moleque eu fui me apaixonar, nem olharia nos seus olhos e nem essa música iria pro ar".
A nova versão da música já vem sendo chamada de "Chico 2" e seus fãs fazem campanha para que faça parte de seu repertório daqui em diante.

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