Após traição, Luísa Sonza termina com Chico Moedas e anuncia fim do romance no Mais Você

Chico e Luísa Sonza terminaram o namoro. Cantora assumiu o término no programa Mais Você Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin

Luísa Sonza passa por mais um problema. A cantora revelou a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (20) que terminou o relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, o Chico Moedas. A artista, magoada, afirmou que, entre outros problemas, houve uma traição. Ainda envolvida com a polêmica acusação de racismo , que acabou em briga judicial,passa por mais um problema. A cantora revelou anodesta quarta (20) que terminou o relacionamento de quatro meses com, o. A artista, magoada, afirmou que, entre outros problemas, houve uma traição.

Luísa chegou a ler um depoimento em seu celular sobre a traição e se emocionou muito. "Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo e cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela, em trecho do texto.

A cantora e Chico assumiram o relacionamento em julho deste ano. Confira no vídeo abaixo:

Momento em que Luísa Sonza faz exposed do Chico Moedas AO VIVOpic.twitter.com/LqwuOv5htj — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) September 20, 2023

Ainda no trecho lido, Luísa mandou um recado para o ex. "Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias. Hoje eu me escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."

Luísa afirmou à apresentadora ter feito uma música para o então namorado. Ela também revelou a Ana Maria que compôs a faixa pensando no respeito que as pessoas sentem pelo amor.