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Após traição, Luísa Sonza termina com Chico Moedas e anuncia fim do romance no Mais Você

No programa, a cantora chegou a ler um depoimento em seu celular sobre a traição e se emocionou muito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 12:23

Chico e Luísa Sonza
Chico e Luísa Sonza terminaram o namoro. Cantora assumiu o término no programa Mais Você Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin
Ainda envolvida com a polêmica acusação de racismo, que acabou em briga judicial, Luísa Sonza passa por mais um problema. A cantora revelou a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (20) que terminou o relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, o Chico Moedas. A artista, magoada, afirmou que, entre outros problemas, houve uma traição.
Luísa chegou a ler um depoimento em seu celular sobre a traição e se emocionou muito. "Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo e cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela, em trecho do texto.
A cantora e Chico assumiram o relacionamento em julho deste ano. Confira no vídeo abaixo:
Ainda no trecho lido, Luísa mandou um recado para o ex. "Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias. Hoje eu me escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."
Luísa afirmou à apresentadora ter feito uma música para o então namorado. Ela também revelou a Ana Maria que compôs a faixa pensando no respeito que as pessoas sentem pelo amor. 
"Já casei com muito menos de quatro meses e não fiz música porque não sabia. Queria que as pessoas respeitassem o amor. Ninguém sabe a intensidade do amor. Olhem para dentro de vocês e vejam se são capazes de se apaixonar com essa intensidade e se entregar nessa intensidade ao outro", complementou a cantora. 

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