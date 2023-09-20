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Grávida do ex-BBB

Capixaba Jheny Santucci desabafa sobre o fim do namoro com Arthur Aguiar: "Não está sendo fácil"

Ator anunciou o fim do relacionamento com a influenciadora apenas dois dias após ela anunciar que estava grávida. Jheny usou as redes sociais para falar sobre o término
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 10:31

Jheny Santucci terminou o namoro com Arthur Aguiar
Jheny Santucci terminou o namoro com Arthur Aguiar Crédito: Instagram@jhenysantucci
A influenciadora capixaba Jheny Santucci usou as redes sociais nesta terça (19) para falar sobre o fim do namoro com Arthur Aguiar, anunciado pelo ator apenas dois dias após Jheny revelar que estava grávida.
Visivelmente decepcionada, ela fez um "textão" nos storys do Instagram para relatar o acontecido. "Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo. Afinal, eu sempre fui forte e, agora, serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro amor da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dá forças para seguir", declarou.
A influenciadora disse que esperava ter uma família ao lado de Aguiar. "Estava preparada para construção da nossa família e sonhava com o dia que nosso filho iria chegar ao mundo para transbordar o nosso amor. Entretanto, em uma relação é necessário que as duas pessoas envolvidas estejam olhando para a mesma direção e tenham o mesmo comprometimento. E o livre arbítrio está aí, para que seja possível que cada um siga a vontade do seu coração."
Jheny Santucci usou as redes sociais para falar sobre o fim da relação com Arthur Aguiar
Jheny Santucci usou as redes sociais para falar sobre o fim da relação com Arthur Aguiar Crédito: Instagram@jhenysantucci
Mesmo com a decisão do ex-BBB em terminar o relacionamento, a capixaba espera que Arthur seja um bom pai para seu filho. "Embora não seguiremos mais juntos, como um casal, não tenho dúvidas de que o Arthur será um ótimo pai para nosso filho (a). Inclusive, tem sido muito zeloso e acompanhado toda a minha gravidez até então. Independente de tudo, faremos todo o possível para manter uma boa relação por conta desse grãozinho de gente que está dentro de mim", complementou. 

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