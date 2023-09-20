Capixaba Jheny Santucci desabafa sobre o fim do namoro com Arthur Aguiar: "Não está sendo fácil"

Jheny Santucci terminou o namoro com Arthur Aguiar Crédito: Instagram@jhenysantucci

Visivelmente decepcionada, ela fez um "textão" nos storys do Instagram para relatar o acontecido. "Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo. Afinal, eu sempre fui forte e, agora, serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro amor da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dá forças para seguir", declarou.

A influenciadora disse que esperava ter uma família ao lado de Aguiar. "Estava preparada para construção da nossa família e sonhava com o dia que nosso filho iria chegar ao mundo para transbordar o nosso amor. Entretanto, em uma relação é necessário que as duas pessoas envolvidas estejam olhando para a mesma direção e tenham o mesmo comprometimento. E o livre arbítrio está aí, para que seja possível que cada um siga a vontade do seu coração."

Jheny Santucci usou as redes sociais para falar sobre o fim da relação com Arthur Aguiar Crédito: Instagram@jhenysantucci