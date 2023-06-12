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Capixaba é apontada como novo affair de Arthur Aguiar

Segundo Leo Dias, Jheny Santucci acompanhou o ex de Maíra Cardi em dois eventos, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:49

Arthur Aguiar recebe carro que ganhou na final do BBB 22
Arthur Aguiar Crédito: Instagram/@arthuraguiar
Parece que a fila andou para Arthur Aguiar. Segundo o site Leo Dias, o ex de Maíra Cardi já tem um novo affair. A bela apontada pelo jornalista é a capixaba Jheny Santucci. No último sábado (10), o campeão do BBB22 compareceu a dois eventos ao lado da moça, que comanda empreendimentos de beleza em São Paulo.
A jovem é dona de um estúdio de bronzeamento e de um salão de beleza, ambos na capital paulista. Até a publicação deste material, nem ela nem Arthur assumiram o relacionamento nas redes sociais. Porém, ambos se seguem no Instagram.
O primeiro evento em que os dois foram flagrados foi um show de Gusttavo Lima. Além deste evento,  os pombinhos também foram vistos em um evento na NBA House, também em São Paulo. Conforme publicado pelo colunista, o clima entre os dois era de romance mas o "casal" não chegou a trocar beijos no local.

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