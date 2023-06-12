Capixaba é apontada como novo affair de Arthur Aguiar

Arthur Aguiar Crédito: Instagram/@arthuraguiar

Parece que a fila andou para Arthur Aguiar. Segundo o site Leo Dias, o ex de Maíra Cardi já tem um novo affair. A bela apontada pelo jornalista é a capixaba Jheny Santucci. No último sábado (10), o campeão do BBB22 compareceu a dois eventos ao lado da moça, que comanda empreendimentos de beleza em São Paulo.

A jovem é dona de um estúdio de bronzeamento e de um salão de beleza, ambos na capital paulista. Até a publicação deste material, nem ela nem Arthur assumiram o relacionamento nas redes sociais. Porém, ambos se seguem no Instagram.