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Humoristas detonam Kim Kataguiri em stand-up com a presença dele, que faz piada citando Bolsonaro

Em espetáculo liderado por Diogo Portugal, Danilo Gentili zomba e diz que será candidato a presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 10:40

Kim Kataguiri é
Kim Kataguiri é "fritado" em stand-up Crédito: Reprodução de Vídeo/YouTube/Diogo Portugal
Kim Kataguiri foi o convidado do espetáculo "Fritada", stand-up liderado por Diogo Portugal. Conforme a descrição do site de eventos de ingressos, o projeto tem a intenção de "fritar o convidado com piadas provocativas e de teor ácido deixando de lado o politicamente correto". O vídeo da edição com o deputado federal -realizada no dia 29 de maio- foi divulgado, na íntegra, neste domingo (11).
"Kim, me responde uma curiosidade: japonês tem cara invertida? Parece que veio do Paraguai, ele tem uma cara de boliviano, eu não sei se ele vai falar ou tocar flauta no parlamento", brinca Portugal, em um trecho. "A última piada é que ele vai ser candidato a prefeito em São Paulo. Qual é a próxima: lançar Danilo Gentili presidente?".
Arthur do Val também integrou a bancada de piadistas e contou que, quando viu o Kataguiri pela primeira vez, o confundiu com um "refugiado do Vietnã". "O Kim se gaba muito de trabalhar. Sou o político de Brasília que mais trabalha. É fácil também, né?!", brinca ele.
Em outro ponto do stand-up, o próprio Gentili surgiu no palco com uma faixa presidencial no peito, para dar ainda mais diversão para a piada de Portugal. "Eu só vim falar que vou ser candidato a presidente, e é graças ao Kim, minha maior inspiração para isso é ele, vejo ele trabalhando todos os dias... e eu falo: 'Se esse retardado conseguiu, eu posso virar presidente'", fala, entre risadas.
Depois, em certa altura da programação, Kataguiri toma o púlpito para se defender. "Acabaram as piadas? Tava tão bom que estava lendo um discurso do Alckmin aqui", brincou o deputado. "Sabe diferença entre mim e o Arthur? É que eu tenho direito político", rebate ele, causando aplausos.
Ele brinca que o local "não é a Fritada, e sim a Câmara de Deputados". "Bolsonaro tá acostumado a falar merda, ouvi dizer que a Michele escreveu para ele umas piadas 'joia'. O Lula, então, ia fazer o que faz de melhor: roubar a cena", completou Kataguiri.

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