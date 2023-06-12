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Luto

Morre Aparecida de Souza, mãe da cantora Ana Carolina, aos 86 anos

Cantora lamentou o ocorrido e famosos, como Padre Fábio de Melo, enviaram mensagens de apoio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 10:29

Cantora Ana Carolina se despede da mãe através de post nas redes sociais:
Cantora Ana Carolina se despede da mãe através de post nas redes sociais: "Te amo muito além das palavras" Crédito: Reprodução/Instagram/@sigaanacarolina
A mãe da cantora Ana Carolina, Aparecida de Souza, morreu na manhã deste domingo (11). A informação foi confirmada pela própria artista em publicação nas redes sociais. A causa da morte da mulher, que tinha 86 anos, não foi divulgada.
"Não consigo ainda elaborar a dor desse momento, mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo que sou, a palavra que me encoraja a fazer o que acredito. Foram anos de conversas, gargalhadas e momentos de silêncio sabiamente carregados de afeto", escreveu Ana Carolina em um trecho.
Além de dizer que ama Aparecida, Ana Carolina agradeceu às mensagens de apoio. Nos comentários da publicação, Padre Fabio de Melo lamentou: "Quando morre a nossa mãe, morre o primeiro simbólico que nos permitiu compreender o mundo. Reverencie sua dor, querida Ana. Tudo dela merece ser bem vivido".

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