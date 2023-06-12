Morre Aparecida de Souza, mãe da cantora Ana Carolina, aos 86 anos

Cantora Ana Carolina se despede da mãe através de post nas redes sociais: "Te amo muito além das palavras" Crédito: Reprodução/Instagram/@sigaanacarolina

A mãe da cantora Ana Carolina, Aparecida de Souza, morreu na manhã deste domingo (11). A informação foi confirmada pela própria artista em publicação nas redes sociais. A causa da morte da mulher, que tinha 86 anos, não foi divulgada.

"Não consigo ainda elaborar a dor desse momento, mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo que sou, a palavra que me encoraja a fazer o que acredito. Foram anos de conversas, gargalhadas e momentos de silêncio sabiamente carregados de afeto", escreveu Ana Carolina em um trecho.