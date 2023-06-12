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Fogo atinge Matuê durante show em Minas Gerais

Rapper de Fortaleza publicou imagem do momento nas redes e brincou que estava 'postando do céu'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 09:57

Matuê se apresenta no Rock in Rio 2022
Matuê se apresenta no Rock in Rio 2022 Crédito: Shutterstock
O rapper Matuê publicou nas redes imagens do momento em que é atingido por fogo durante uma apresentação em Uberaba, em Minas Gerais, na noite deste sábado (11).
O músico ainda brincou nos comentários do post: "Estou postando essa última do céu, galera. Até a próxima encarnação".
Os fãs também repercutiram o acontecimento no Instagram do músico. "Pode ser armadilha, man", escreveu um deles. Um outra seguidora do rapper disse que é "por isso que andam dizendo que o Tuê [sic] é o demônio". E uma outra ainda aproveitou para xavecar o artista: "Me chama de bombeiro e deixa eu apagar seu fogo".

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