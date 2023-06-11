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  • Léo Santana estreia no Festival de Alegre em ritmo de carnaval: "Me sinto em casa no ES"
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Léo Santana estreia no Festival de Alegre em ritmo de carnaval: "Me sinto em casa no ES"

Antes de arrasar no palco, artista conversou com "HZ". No bate-papo, valorizou a existência dos festivais, citando a importância da diversidade de estilos musicais
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 19:24

Em verdadeiro ritmo de carnaval baiano, Léo Santana brilhou no palco do Festival de Alegre na noite de sábado (11), quando se apresentou pela primeira vez no evento.
Os maiores sucessos do artista foram cantados pelos milhares de foliões que estivaram no Parque de Exposições. Apesar de ter feito sua estreia em Alegre, Léo Santana, o "GG da Bahia", é um antigo (e carinhoso) conhecido do povo capixaba. Atração do Vital em 2023, e primeiro nome confirmado para a edição de 2024, Santana é figura aclamada por aqui.
Antes de subir ao palco de Alegre, o baiano conversou com "HZ". Ele valorizou a existência dos festivais, citando a importância da diversidade de estilos. Léo Santana ainda afirmou que se sente em casa quando está no ES. Confira a entrevista por vídeo.
Logo que me coloquei à disposição como artista, uma das primeiras capitais que me apresentei foi Vitória. Sempre fui bem recebido e é do lado da Bahia
O show de Léo Santana mexeu com a plateia. Entre uma música e outra, ele fazia elogios à organização do festival e aos capixabas, que cantaram e dançaram até o último segundo da apresentação
Shows nacionais agitaram a noite de encerramento do Festival de Alegre neste sábado (10)
Léo Santana foi uma das atrações do último dia do Festival de Alegre, neste sábado (10) Crédito: Arthur Louzada
O Festival de Alegre começou na quinta-feira (8) e foi até o início da manhã de domingo (11), quandoDJ Alok se apresentou. A festa recebeu cerca de 40 mil pessoas, segundo a organização do evento.

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