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Sertanejos

Zé Neto & Cristiano estreiam no Festival de Alegre e elogiam público capixaba; veja vídeo

Antes do espetáculo, dupla sertaneja conversou com "HZ" sobre primeira apresentação no evento: "sempre queremos fazer um 'showzaço'"
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 15:19

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais Crédito: Arthur Louzada
A dupla Zé Neto & Cristiano subiu ao palco do Festival de Alegre, nesta sexta (9), pela primeira vez e embalou o público com sucessos da carreira, como se já fossem veteranos do evento. Os hits "Ela e Ela", "Bebida na ferida" e "Largado às traças" foram entoados em coro pelos espectadores, que vibravam durante toda a apresentação.
Interagindo sempre com o público, Zé Neto ainda demonstrou carisma ao retirar a camisa e o casaco que estava usando para vestir uma blusa com os dizeres: "Sou Alegre", em referência à cidade. 
Em conversa com "HZ", poucos minutos antes do show, a dupla compartilhou qual a sensação de estrear em um festival como o de Alegre e ainda elogiou o público capixaba.
Minas Gerais e Espírito Santo têm os públicos mais quentes, são as pessoas mais animadas. Não vínhamos há dois ou três meses, mas sempre queremos fazer um 'showzaço'
Confira a entrevista abaixo:

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)

  • SÁBADO (10)
  • Samba MLK
  • Capital Inicial
  • Jorge e Mateus
  • Léo Santana 
  • Alok

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: de quinta (8) a sábado (10)
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre
  • Abertura dos portões: 19h
  • INGRESSOS: à venda no site Lebillet 
  • Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)

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