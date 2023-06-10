Zé Neto & Cristiano estreiam no Festival de Alegre e elogiam público capixaba; veja vídeo

A dupla Zé Neto & Cristiano subiu ao palco do Festival de Alegre, nesta sexta (9), pela primeira vez e embalou o público com sucessos da carreira, como se já fossem veteranos do evento. Os hits "Ela e Ela", "Bebida na ferida" e "Largado às traças" foram entoados em coro pelos espectadores, que vibravam durante toda a apresentação.
Interagindo sempre com o público, Zé Neto ainda demonstrou carisma ao retirar a camisa e o casaco que estava usando para vestir uma blusa com os dizeres: "Sou Alegre", em referência à cidade.
Em conversa com "HZ", poucos minutos antes do show, a dupla compartilhou qual a sensação de estrear em um festival como o de Alegre e ainda elogiou o público capixaba.
Minas Gerais e Espírito Santo têm os públicos mais quentes, são as pessoas mais animadas. Não vínhamos há dois ou três meses, mas sempre queremos fazer um 'showzaço'
Confira a entrevista abaixo:
PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)
- SÁBADO (10)
- Samba MLK
- Capital Inicial
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok
SERVIÇO
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: de quinta (8) a sábado (10)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- Abertura dos portões: 19h
- INGRESSOS: à venda no site Lebillet
- Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)