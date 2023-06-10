Zé Neto & Cristiano estreiam no Festival de Alegre e elogiam público capixaba; veja vídeo

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais Crédito: Arthur Louzada

A dupla Zé Neto & Cristiano subiu ao palco do Festival de Alegre, nesta sexta (9), pela primeira vez e embalou o público com sucessos da carreira, como se já fossem veteranos do evento. Os hits "Ela e Ela", "Bebida na ferida" e "Largado às traças" foram entoados em coro pelos espectadores, que vibravam durante toda a apresentação.

Interagindo sempre com o público, Zé Neto ainda demonstrou carisma ao retirar a camisa e o casaco que estava usando para vestir uma blusa com os dizeres: "Sou Alegre", em referência à cidade.

Em conversa com "HZ", poucos minutos antes do show, a dupla compartilhou qual a sensação de estrear em um festival como o de Alegre e ainda elogiou o público capixaba.

Minas Gerais e Espírito Santo têm os públicos mais quentes, são as pessoas mais animadas. Não vínhamos há dois ou três meses, mas sempre queremos fazer um 'showzaço'

Confira a entrevista abaixo:

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)

SÁBADO (10)

Samba MLK

Capital Inicial

Jorge e Mateus

Léo Santana

Alok

SERVIÇO