Festival de Alegre: Chapéu de caubói é o acessório mais usado pelo público

Engana-se quem pensa que o público do Festival de Alegre se dedica só a cantar em coro as músicas dos artistas locais e nacionais. Quando o assunto é look, nem o frio de 12º impede os moradores e turistas de "entregarem" na produção. Nos dois primeiros dias de evento, algumas peças se destacaram em meio à multidão. Entre elas, o chapéu de caubói foi uma escolha quase que unânime pela galera.
A estudante Rafaela Henrique (16) foi uma das que apostou no acessório de cabeça. Acompanhada do namorado, Pedro Carlos (21), a jovem de Guaçuí se inspirou na boiadeira Ana Castela — que abriu as apresentações nacionais nesta sexta (9) — e escolheu um chapéu branco e um look cheio de brilho. "Eu olhei as roupas da Ana Castela (risos)", disse.
Outra pessoa que se vestiu no melhor estilo "caubói" foi o educador físico João Monteiro (30). Natural de Vila do Café, em Alegre, o fã de Gusttavo Lima utilizou do estilo pessoal para ir a caráter prestigiar o show do Embaixador. "Na hora de escolher a roupa, eu aproveitei meu estilo porque eu já montei rodeio", contou.
METALIZADO E BRILHO
Nem só de chapéu de caubói se vestem os frequentadores do Festival de Alegre 2023. Outros itens que também se destacaram foram as roupas em material metalizado e trajes com brilho. Como foi o caso da estudante Letícia Goulart (21) que veio de Aracruz, no Norte do Estado, para curtir os três dias do evento pela primeira vez.
Com uma jaqueta bomber em prata, a jovem optou por um look que esquentasse e "combinasse" com as atrações do festival. "Eu olhei e disse 'é ela!'. Acho que combina mais com o show do Alok (risos), mas hoje fez bastante frio então tive que escolher ela", relatou.
Confira abaixo mais looks do 1º dia do Festival de Alegre:
SERVIÇO
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: de quinta (8) a sábado (10)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- Abertura dos portões: 19h
- INGRESSOS: à venda no site Lebillet
- Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)
PROGRAMAÇÃO
- SÁBADO (9)
- Samba MLK
- Capital Inicial
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok