Festival de Alegre: Chapéu de caubói é o acessório mais usado pelo público

Chapéu de caubói, peças metalizadas e muito brilho: as peças que bombaram no Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

Engana-se quem pensa que o público do Festival de Alegre se dedica só a cantar em coro as músicas dos artistas locais e nacionais. Quando o assunto é look, nem o frio de 12º impede os moradores e turistas de "entregarem" na produção. Nos dois primeiros dias de evento, algumas peças se destacaram em meio à multidão. Entre elas, o chapéu de caubói foi uma escolha quase que unânime pela galera.

A estudante Rafaela Henrique (16) foi uma das que apostou no acessório de cabeça. Acompanhada do namorado, Pedro Carlos (21), a jovem de Guaçuí se inspirou na boiadeira Ana Castela — que abriu as apresentações nacionais nesta sexta (9) — e escolheu um chapéu branco e um look cheio de brilho. "Eu olhei as roupas da Ana Castela (risos)", disse.

Moda Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

Outra pessoa que se vestiu no melhor estilo "caubói" foi o educador físico João Monteiro (30). Natural de Vila do Café, em Alegre, o fã de Gusttavo Lima utilizou do estilo pessoal para ir a caráter prestigiar o show do Embaixador. "Na hora de escolher a roupa, eu aproveitei meu estilo porque eu já montei rodeio", contou.

João Monteiro trouxe chapéu, cinto e bota de casa para usar no Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

METALIZADO E BRILHO

Nem só de chapéu de caubói se vestem os frequentadores do Festival de Alegre 2023. Outros itens que também se destacaram foram as roupas em material metalizado e trajes com brilho. Como foi o caso da estudante Letícia Goulart (21) que veio de Aracruz, no Norte do Estado, para curtir os três dias do evento pela primeira vez.

Com uma jaqueta bomber em prata, a jovem optou por um look que esquentasse e "combinasse" com as atrações do festival. "Eu olhei e disse 'é ela!'. Acho que combina mais com o show do Alok (risos), mas hoje fez bastante frio então tive que escolher ela", relatou.

Letícia Goulart apostou na jaqueta bomber prata para se aquecer e ficar estilosa Crédito: Arthur Louzada

Confira abaixo mais looks do 1º dia do Festival de Alegre:

Saiba quais os itens de moda que mais bombaram no Festival de Alegre

SERVIÇO

FESTIVAL DE ALEGRE

Quando: de quinta (8) a sábado (10)

de quinta (8) a sábado (10) Onde: Parque de Exposições de Alegre

Parque de Exposições de Alegre Abertura dos portões: 19h

19h INGRESSOS: à venda no site Lebillet

à venda no site Lebillet Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).

R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível). Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).

R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível). Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária)

PROGRAMAÇÃO