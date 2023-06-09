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Briga por herança

O que tem na fortuna de R$ 1 bilhão de Gugu Liberato?

No patrimônio disputado judicialmente pela família, estão, entre outras coisas, casas, aplicação financeira e estúdio de TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 15:43

A herança deixada por Gugu Liberato, que morreu em 2019, está sendo disputada pelos filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, além da mãe deles, Rose Miriam de Matteo.
Briga pela herança de Gugu Liberato continua dividindo sua família
Briga pela herança de Gugu Liberato continua dividindo sua família Crédito: Reprodução
O patrimônio deixado pelo apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão. Como ele é formado?
  • Casa no Guarujá, no litoral de São Paulo: a residência possui quatro suítes, e é avaliada em R$ 7 milhões.
  • Casa em Orlando, nos Estados Unidos: a mansão possui cinco suítes, um amplo jardim e piscina. Ela é avaliada em R$ 6,7 milhões.
  • Mansão em São Paulo: A casa fica em um condomínio fechado, é inspirada na Casa Branca. Ela é avaliada em R$ 15 milhões.
  • Estúdios de TV: O complexo está localizado em um terreno de 8.500 metros quadrados, avaliado em cerca de R$ 60 milhões.
  • Aplicações em bancos: Os investimentos do apresentador somam mais de R$ 190 milhões.
O testamento feito por Gugu em 2011 deixou seu patrimônio dividido entre os três filhos e os cinco sobrinhos. Rose Miriam ficou de fora da herança e, por isso, está brigando na justiça com o apoio das filhas gêmeas.

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