O que tem na fortuna de R$ 1 bilhão de Gugu Liberato?

A herança deixada por Gugu Liberato, que morreu em 2019, está sendo disputada pelos filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, além da mãe deles, Rose Miriam de Matteo.

O patrimônio deixado pelo apresentador é avaliado em R$ 1 bilhão. Como ele é formado?

O testamento feito por Gugu em 2011 deixou seu patrimônio dividido entre os três filhos e os cinco sobrinhos. Rose Miriam ficou de fora da herança e, por isso, está brigando na justiça com o apoio das filhas gêmeas.