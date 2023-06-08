Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático posta mensagens de amor que teria trocado com o ex
Famosos

Suposto namorado de Gugu, Thiago Salvático posta mensagens de amor que teria trocado com o ex

Conversas de WhatsApp com Liberato foram reveladas pelo chef, com supostas declarações de amor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 12:43

Suposto namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático postou nas redes sociais mensagens românticas que teria trocado com o ex
Suposto namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático postou nas redes sociais mensagens românticas que teria trocado com o ex Crédito: [email protected]
O chef Thiago Salvático, 35 anos, conhecido por ser o suposto namorado de Gugu Liberato, fez postagem sobre a suposta relação entre os dois. Enquanto segue a disputa pela herança de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador, o catarinense reproduziu em suas redes sociais uma antiga troca de mensagens que afirma ter tido com Gugu, pelo WhatsApp. "Eu também te amo", teria respondido Salvático, depois que Gugu enviou um vídeo que mostrava Maria Bethânia fazendo uma declamação de amor.
O vídeo que Gugu teria mandado traz Maria Bethânia declamando o poema "Quando o amor vacila". "Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras todas, minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas", diz a cantora.
Um outro trecho da publicação enviada por Gugu mostra mais do poema declamado pela cantora: "Eu te amo nas horas infernais e na vida sem tempo, quando, sozinha, bordo mais uma toalha de fim de semana. Eu te amo pelas crianças e futuras rugas. Eu te amo pelas tuas ilusões perdidas e pelos teus sonhos inúteis".
Salvático afirmou à Revista Veja que mantinha um relacionamento conjugal de quatro anos com Gugu. "Agora vou provar com documentos necessários, fotos, tudo. Vou mostrar quem realmente era o companheiro de Gugu, eu".
Ele disse também que havia sexo entre os dois, mas que não usou os vídeos da relação no processo por medo que o conteúdo vazasse. "Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: 'É melhor não'. Ia dar 3 bilhões de visualização. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype".

Veja Também

'Aparecida Liberato sabia da nossa relação', diz Thiago Salvático sobre relacionamento com Gugu

Leão Lobo defende irmã de Gugu e lamenta briga judicial

Patrimônio de Gugu Liberato é avaliado em R$ 1 bilhão e tem de mansão a estúdios de TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Gugu Liberato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 15 mil no ES
Imagem de destaque
Menino comemora fim da quimioterapia após ida ao Convento da Penha
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e ricas em proteínas para a sua semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados