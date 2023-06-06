Leão Lobo defende irmã de Gugu e lamenta briga judicial

Leão Lobo, em 2020 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Leão Lobo, 69, defendeu Aparecida Liberato, irmã de Gugu, fazendo menção à briga judicial pela herança do comunicador, que faleceu em 2019.

Em entrevista ao apresentador Ronnie Von, ele relembrou como foi trabalhar com a Aparecida e aproveitou para citar sobre o "momento delicado" que a família passa.

"Adoro a Cida, aliás um beijo pra ela que está passando por um momento tão doloroso da família, sendo acusada de coisas que tenho absoluta certeza que não [fez]?Ela é uma pessoa idônea, uma pessoa incrível (...) Gugu era meu amigo irmão", disse.

Ele também falou pela primeira vez na televisão sobre sua recente demissão da TV Gazeta.

"Para mim foi um susto. Essas coisas acontecem, é normal na carreira, e estou aí no mercado?Sempre brinco que a Gazeta é uma emissora que quando você sai, você sai chorando, e quando volta, você volta sorrindo, porque é tanto amigo que tem ali", afirmou o jornalista.

Leão Lobo foi o convidado do 'Manhã do Ronnie' desta segunda-feira (5) na RedeTV!

O apresentador, que completou cinco décadas de carreira, já integrou programas como 'Note e Anote', 'De Olho nas Estrelas', 'Melhor da Tarde' e 'Focalizando'.