Taylor Swift e Matty Healy terminam romance, diz revista Crédito: Shutterstock

Taylor Swift e o cantor e compositor Matty Healy terminaram após rumores de romance por cerca de um mês. "Ela se divertiu com ele, mas sempre foi casual. Eles não estão mais envolvidos romanticamente", disse uma fonte à People.

A cantora e o vocalista do The 1975 estariam se relacionando desde o início de maio. Segundo o veículo, eles foram vistos em público juntos várias vezes, inclusive no Electric Lady Studios, em Nova York, no dia 15, ao lado de estrelas como Jack Antonoff, Margaret Qualley, Kendrick Lamar e Florence Welch.

Healy também esteve presente em todos os seis shows da The Eras Tour de Swift, em Nashville, e na Filadélfia. O artista também foi visto participando da apresentação com o pai da diva pop, Scott, e amigos como Blake Lively e Gigi Hadid.

Ainda de acordo com a People, durante o show da The Eras Tour em Foxborough, Massachusetts, em 20 de maio, ela parou um momento antes de apresentar a faixa Question ? para dar aos fãs uma atualização de vida.

"Eu nunca estive tão feliz em minha vida em todos os aspectos da minha vida. E eu só quero agradecer por fazer parte disso", disse Swift à multidão, no Gillette Stadium. "Não é apenas uma turnê, eu apenas sinto que minha vida finalmente parece fazer sentido. Então pensei em tocar essa música que me traz muitas lembranças felizes", continuou.

Dias depois, eles foram flagrados se beijando no Zero Bond, local exclusivo para membros, na cidade de Nova York. Em 27 de maio, Healy apareceu para abordar os rumores de romance no Big Weekend, da BBC Radio 1, em Dundee, Escócia, com uma mensagem enigmática para os fãs.

"É tudo um pouco? É sincero? Será que ele vai resolver isso?", perguntou.