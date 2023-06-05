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"Meu beijo vai te viciar"

Gustavo Mioto diz que ele e Ana Castela não querem rotular relação

Segundo sertanejo, flerte começou quando ele recebeu cantora no programa de clipes TVZ, do Multishow
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 11:51

Ana Castela e Gustavo Mioto
Ana Castela e Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Twitter/@acboiadeira
O sertanejo Gustavo Mioto diz que ele e a cantora Ana Castela não querem rotular a relação, que já dura sete meses. A declaração foi dada ao colunista Léo Dias.
"Incomoda que tudo precisa ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser, se estamos a fim, se queremos ou não", afirmou ele.
Segundo o novo casal, o primeiro beijo aconteceu em novembro do ano passado. Gustavo disse que pediu o telefone de Ana depois de ela participar da temporada do TVZ apresentada por ele no Multishow. Na ocasião, a cantora chegou a passar uma cantada no sertanejo: "Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?", perguntou ela.
"No programa, percebi umas brincadeiras diferentes. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado", afirmou Gustavo.
Agora, os dois têm tentado conciliar a intensa agenda de shows de um modo que consigam se ver. Na semana passada, eles se apresentaram em Portugal.

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