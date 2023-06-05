Fãs de Taylor Swift encaram chuva e assalto em acampamento no Allianz

Taylor Swift para a 65ª edição do Grammy, em fevereiro de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress

Desde janeiro, Jéssica Araújo, de 29 anos, tem trocado o aconchego e o calor do seu lar no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, pela calçada fria, suja e por vezes molhada do Allianz Parque, zona oeste paulistana, onde montou sua barraca. Não, ela não fugiu nem foi expulsa de casa. A morada "ocasional" na rua é um esforço espontâneo que a designer mantém para garantir o primeiro lugar da fila que dará acesso aos ingressos e a disputada "grade" para o primeiro show de Taylor Swift no Brasil, marcado apenas para novembro.

"Cheguei aqui quando surgiu o primeiro boato de que ela anunciaria o show, em janeiro. Mas cansamos porque não saía nada oficial e fomos embora em março. Quando os rumores voltaram esta semana, voltei com a barraca", conta Jéssica, "swiftie" (como são chamados os fãs de Taylor) que desde a quinta, dia 1.º, tem se revezado com outras 44 pessoas para manter o espaço guardado.

Na tarde de sábado, 3, Jéssica dividia o turno com a irmã, Larissa de Arra, de 22 anos, e as amigas Letícia Costa e Nathalia Eloiza, de 23 e 22, enquanto passavam o tempo com uma partida de Uno regada a chá gelado sem açúcar e salgadinhos.