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Shows em casa

Caetano Veloso fala em parar com turnês internacionais e se instalar de vez na Bahia

'Que venha à minha terra quem quiser me ver', disse o músico tropicalista em entrevista ao jornal uruguaio El Observador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 10:13

Caetano Veloso, durante o trigésimo Prêmio da Música Brasileira, no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Caetano Veloso, durante o trigésimo Prêmio da Música Brasileira, no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Zimel Press/Folhapress
Caetano Veloso está considerando não fazer mais turnês internacionais e se instalar de vez na Bahia.
"Esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo", afirmou em entrevista ao jornal uruguaio El Observador. "Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana --e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir."
O artista de 80 anos está na estrada com a turnê "Meu Coco", derivada do disco homônimo, de 2021. Ele tem apresentações marcadas nas cidades de Buenos Aires e Rosário, na Argentina, Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai.
Em seguida, ele faz shows em Paris, Lisboa e Porto, entre outras cidades europeias. Já no Brasil, ele tem agenda, por exemplo, em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

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