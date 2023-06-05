Caetano Veloso fala em parar com turnês internacionais e se instalar de vez na Bahia

Caetano Veloso, durante o trigésimo Prêmio da Música Brasileira, no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Zimel Press/Folhapress

Caetano Veloso está considerando não fazer mais turnês internacionais e se instalar de vez na Bahia.

"Esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo", afirmou em entrevista ao jornal uruguaio El Observador. "Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana --e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir."

O artista de 80 anos está na estrada com a turnê "Meu Coco", derivada do disco homônimo, de 2021. Ele tem apresentações marcadas nas cidades de Buenos Aires e Rosário, na Argentina, Santiago, no Chile, e Montevidéu, no Uruguai.