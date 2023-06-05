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Romance

Shakira vai a GP de Fórmula 1 em meio a boatos de namoro com Lewis Hamilton

Cantora foi flagrada no paddock do piloto e foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 09:59

Registro de Shakira, Lewis Hamilton e alguns amigos em um restaurante, na Espanha, na noite de 4 de junho
Registro de Shakira, Lewis Hamilton e alguns amigos em um restaurante, na Espanha, na noite de 4 de junho Crédito: Reprodução/Twitter/@LH44updates
Shakira, que mora em Miami desde o divórcio, foi fotografada neste domingo (4) no GP de Fórmula 1 em Barcelona, na Espanha.
Ela foi vista no paddock de Lewis Hamilton, que ficou em segundo lugar na competição --recentemente, os dois foram fotografados juntos em um iate nos Estados Unidos, o que deu origem a boatos de que eles estariam tendo um romance.
A dupla também chegou a ser flagrada jantando após o GP de Miami.
Em um post nas redes sociais, a cantora disse que "é bom estar de volta a Barcelona". O flagra fez o nome dela ir parar entre os assuntos mais comentados do Twitter.
"Ele correu com o combustível do amor", brincou um usuário da rede social. Outro cravou: "Tá explicado pq Lewis Hamilton está tão inspirado".
Em junho do ano passado, Shakira anunciou o fim do casamento com Gerard Piqué, depois de uma suposta traição do jogador de futebol. Logo depois, ela se mudou com os filhos do casal para os Estados Unidos.
A cantora também já foi fotografada com Tom Cruise numa competição de Fórmula 1 recentemente, o que também gerou boatos de que os dois estariam juntos.

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