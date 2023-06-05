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Lula reage à vinda de Taylor Swift ao Brasil com tuíte 'profético' de 2018

Estrela do pop tem shows em São Paulo e no Rio de Janeiro agendados para novembro; entenda relação da artista com o PT
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 09:51

Lula reage à vinda de Taylor Swift ao Brasil com tuíte 'profético' de 2018
Lula reage à vinda de Taylor Swift ao Brasil com tuíte 'profético' de 2018 Crédito: Futura Press/Reuters/Folhapress
A equipe do Lula resgatou um tuíte de 2018 para brincar com a vinda de Taylor Swift ao Brasil. A postagem sugere, em tom bem-humorado, que a pop star viria para cá caso o presidente fosse eleito em 2022.
A cantora, que tem shows agendados para novembro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e Lula protagonizam uma tese no Twitter. Todos os anos em que Swift lançou um disco coincide com vitórias do PT nas urnas para o cargo de presidência.
Além disso, o número de sorte da cantora é 13, o mesmo do PT. No entanto, a pop star nunca anunciou apoio ao líder petista.
Essa não é a primeira vez que os "swifties", como se identificam os fãs fervorosos da cantora, fazem a brincadeira.
Em 2012, quando ela lançou o disco "Red", ou vermelho", o contexto também serviu para postagens bem-humoradas.

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