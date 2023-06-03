Thiago Salvático alfineta família de Gugu Liberato, que disputa herança

Thiago Salvático, que diz ter sido namorado de Gugu Liberato, utilizou as redes sociais para mandar indiretas para a família do apresentador. Os filhos e a esposa brigam na justiça pela herança de Gugu, que faleceu em novembro de 2019.
"Daqui a 150 anos, todos nós estaremos mortos! E você, aí, se achando importante, fazendo fofoca gratuita. Eu amanheci bonito, saudável, rico e curtindo minha vida, e você?", alfinetou Salvático.
Em outra publicação, o chefe de cozinha compartilhou uma foto dele ao lado de Gugu. Na legenda, ele escreveu: "A verdadeira história".