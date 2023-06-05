Fernanda Paes Leme diz ter sofrido abuso na infância

A atriz Fernanda Paes Leme em maio de 2022 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A atriz Fernanda Paes Leme afirmou ter sido vítima de abuso na infância. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo (4), a apresentadora do podcast "Quem Pode, Pod" falou sobre a chegada dos 40 anos e do quanto suas experiências anteriores refletiram em sua vida pessoal e profissional.

Em um dos trechos, Fernanda disse que sofreu um episódio de abuso, "com 6 ou 7 anos". O caso não tinha sido revelado até agora. "Não vou entrar em detalhes, porque não estou pronta. Mas foi forte, pesado, durou muito. Veio de uma pessoa próxima da família. Minha mãe não imagina que tenha acontecido e jamais iria culpá-la, mas isso mostra a importância de se conversar com as crianças", afirmou ela.

Algumas de suas características, inclusive, são atribuídas ao episódio, segundo Fernanda: "Esse meu jeito, brava e grossa, apareceu depois disso. Ser reativa com os homens vem daí."