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Só dá ela!

Shows de Taylor Swift no Brasil têm fila de 1 milhão de pessoas e esgotam em meia hora

Pré-venda do C6 Bank para a turnê 'The Eras Tour' começou às 10h desta sexta-feira (9); vendas gerais abrem na segunda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 14:22

A fila virtual para a compra de ingressos do show da cantora Taylor Swift no Brasil chegou a 1 milhão de pessoas por volta das 10h desta sexta-feira (9). Às 10h34, os ingressos da pré-venda para clientes C6 Bank já estavam esgotados.
Esse número diz respeito à quantidade de dispositivos conectados ao site de compra de ingressos. Uma mesma pessoa pode estar usando mais de um aparelho ao mesmo tempo, como o computador e o celular.
Taylor Swift recebendo o prêmio iHeartRadio Music, em março de 2023
Taylor Swift: ingressos para shows no Brasil vendidos na internet se esgotaram em uma hora Crédito: Reuters/Folhapress
A venda é dividida em três partes. Quem comprou ingresso para os shows de 2020 da cantora pôde comprar os novos antes de todo mundo, na terça-feira. As apresentações que aconteceriam naquele ano foram canceladas.
Clientes C6 Bank Mastercard vieram em seguida na fila e puderam adquirir as entradas nesta sexta-feira. As vendas gerais começam às 10h do dia 12 de junho.
No dia 2 deste mês, a cantora anunciou o braço latino de sua turnê "The Eras Tour", que prevê três shows em território nacional - dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.
A apresentação no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.
Os shows da turnê "The Eras Tour" passam por todas as fases da carreira de Taylor, que recentemente foi listada como a segunda mulher mais rica do mundo da música. A cantora não vem ao Brasil desde 2012, quando fez uma apresentação privada no Rio de Janeiro para anunciar seu álbum "Red".

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