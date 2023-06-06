  • Saiba quais músicas surpresa Taylor Swift cantou até agora na 'The Eras Tour'
Saiba quais músicas surpresa Taylor Swift cantou até agora na 'The Eras Tour'

Cantora, que vem ao Brasil em novembro, tem escolhido duas canções para adicionar a cada apresentação da turnê
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:19

Cantora Taylor Swift em show no Rio de Janeiro, em 2009 Crédito: Shutterstock
A cantora Taylor Swift tem escolhido duas músicas surpresa do seu repertório para temperar cada show da "The Eras Tour", para que cada apresentação tenha algo de novo e imprevisível. Até agora, a cantora conseguiu fugir de repetições na hora de selecionar as faixas.
Nos últimos dias, a cantora anunciou que fará três shows no Brasil. Uma das apresentações, no Rio está prevista para o dia 18 de novembro, no estágio Nilton Santos, o Engenhão. As em São Paulo, para os dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.
VEJA AS MÚSICAS SURPRESAS ESCOLHIDAS ATÉ AGORA
  • Glendale, Arizona - "Mirrorball" e "Tim McGraw"
  • Glendale, Arizona - "State of Grace" e "This Is Me Trying"
  • Las Vegas, Nevada - "Our Song" e "Snow on the Beach"
  • Las Vegas, Nevada - "Cowboy Like Me", com Marcus Mumford, e "White Horse"
  • Arlington, Texas - "Sad Beautiful Tragic" e "Ours"
  • Arlington, Texas - "Death by a Thousand Cuts" e "Clean"
  • Arlington, Texas - "Jump Then Fall" e "The Lucky One"
  • Tampa, Flórida - "Speak Now" e "Treacherous"
  • Tampa, Flórida - "The Great War", com Aaron Dessner, e "You're on Your Own, Kid"
  • Tampa, Flórida - "Mad Woman", com Aaron Dessner, e "Mean"
  • Houston, Texas - "Wonderland" e "You're Not Sorry"
  • Houston, Texas - "A Place in This World" e "Today Was a Fairytale"
  • Houston, Texas - "Begin Again" e "Cold as You"
  • Atlanta, Geórgia - "The Other Side of the Door" e "Coney Island"
  • Atlanta, Geórgia - "High Infidelity" e "Gorgeous"
  • Atlanta, Gerógia - "I Bet You Think About Me" e "How You Get the Girl"
  • Nashville, Tennessee - "Sparks Fly" e "Teardrops on My Guitar"
  • Nashville, Tennessee - "Out of the Woods" e "Fifteen"
  • Nashville, Tennessee - "Would've, Could've, Should've", com Aaron Dessner, e "Mine"
  • Philadelphia, Pensilvânia - "Gold Rush" e "Come Back...Be Here"
  • Philadelphia, Pensilvânia - "Forever & Always" e "This Love"
  • Philadelphia, Pensilvânia - "Hey Stephen" e "The Best Day"
  • Foxborough, Massachusetts - "Should've Said No" e "Better Man"
  • Foxborough, Massachusetts - "Question...?" e "Invisible"
  • Foxborough, Massachusetts - "I Think He Knows" e "Red"
  • East Rutherford, Nova Jérsei - "Getaway Car", com Jack Antonoff, e "Maroon"
  • East Rutherford, Nova Jérsei - "Holy Ground" e "False God"
  • East Rutherford, Nova Jérsei - "Welcome to New York" e "Clean"
  • Chicago, Illinois - "I Wish You Would" e "The Lakes"
  • Chicago, Illinois - "You All Over Me", com Maren Morris, e "I Don't Wanna Live Forever"
  • Chicago, Illinois - "Hits Different" e "The Moment I Knew"

