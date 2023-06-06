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Bilionária

Reese Witherspoon é a atriz mais rica do mundo, segundo a Forbes

Levantamento da Forbes destaca o valor líquido que mulheres famosas têm na conta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:16

A atriz Reese Witherspoon vai voltar a viver o papel da advogada Elle Woods em
A atriz Reese Witherspoon Crédito: Reuters/Folhapress
Reese Witherspoon, 47, é a atriz mais rica do mundo, segundo a revista de finanças Forbes. De acordo com o levantamento, a artista tem um patrimônio calculado de US$ 440 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões).
A atriz detém esse patrimônio após a venda de uma parte de sua produtora, a Hello Sunshine, fundada em 2016 e com títulos de séries vencedoras de Emmy como "Big Little Lies", "Daisy Jones and The Six" e "Little Fires Everywhere".
A venda de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,4 bilhões) foi feita em 2021 e uma parte da empresa pertence a Blackstone. A atriz ainda tem uma participação nos negócios, estimada em 18%.
"Hoje marca um momento tremendo para a Hello Sunshine. Comecei esta empresa para mudar a forma como todas as mulheres são vistas na mídia. Nos últimos anos, vimos nossa missão prosperar por meio de livros, TV, filmes e plataformas sociais", afirmou a atriz.
Reese é uma das mais rentáveis da história de Hollywood. A Forbes afirma que Reese recebeu cerca de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 99 milhões) pela atuação em dez episódios da série "The Morning Show".
Ela ainda ganha milhões também para fazer parte de elenco em filmes. A Celebrity Net Worth afirmou que a estrela, entre 2001 e 2012, ganhava cerca de US$ 15 milhões, o total de R$ 74 milhões por longa.

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