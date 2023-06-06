Reese Witherspoon é a atriz mais rica do mundo, segundo a Forbes

A atriz Reese Witherspoon Crédito: Reuters/Folhapress

Reese Witherspoon, 47, é a atriz mais rica do mundo, segundo a revista de finanças Forbes. De acordo com o levantamento, a artista tem um patrimônio calculado de US$ 440 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões).

A atriz detém esse patrimônio após a venda de uma parte de sua produtora, a Hello Sunshine, fundada em 2016 e com títulos de séries vencedoras de Emmy como "Big Little Lies", "Daisy Jones and The Six" e "Little Fires Everywhere".

A venda de US$ 900 milhões (cerca de R$ 4,4 bilhões) foi feita em 2021 e uma parte da empresa pertence a Blackstone. A atriz ainda tem uma participação nos negócios, estimada em 18%.

"Hoje marca um momento tremendo para a Hello Sunshine. Comecei esta empresa para mudar a forma como todas as mulheres são vistas na mídia. Nos últimos anos, vimos nossa missão prosperar por meio de livros, TV, filmes e plataformas sociais", afirmou a atriz.

Reese é uma das mais rentáveis da história de Hollywood. A Forbes afirma que Reese recebeu cerca de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 99 milhões) pela atuação em dez episódios da série "The Morning Show".