Tom Brady elogia Gisele Bündchen ao falar sobre criação de filhos: 'Trabalho incrível'

Gisele Bündchen e Tom Brady Crédito: Reuters/Folhapress

O ex-jogador Tom Brady elogiou a modelo Gisele Bündchen enquanto comentava sobre a criação dos filhos após o divórcio. Os dois foram casados por 13 anos e se separaram no ano passado. Eles são pais de Vivian Lake, de 10 anos, e Benjamin Rein, de 13.

Brady comentou que ter filhos é "um grande acontecimento subestimado" e falou sobre a importância que dá em relação aos valores transmitidos às crianças. "Eu acho que eu e a mãe deles fizemos um trabalho incrível providenciando isso, e continuaremos fazendo", disse em entrevista ao Entertainment Tonight.

Ele ainda afirmou que as crianças não são um "produto finalizado". "No final do dia, aprendemos com eles. E tudo o que você pode fazer é o melhor que pode com as oportunidades e os desafios que você tem", pontuou.