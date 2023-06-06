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Nas redes sociais

Tyler James Williams, de 'Todo Mundo Odeia o Chris', fala sobre sua sexualidade

‘Normalmente, eu não falaria de coisas assim; mas sinto que a conversa é maior do que eu. Eu não sou gay’, disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 09:45

Tyler James Williams na Comic Con, em São Diego, em 2016
Tyler James Williams na Comic Con, em São Diego, em 2016 Crédito: Shutterstock
O ator Tyler James Williams, 30 anos, conhecido pela série Todo Mundo Odeia o Chris, utilizou as redes sociais neste domingo, 4, para falar sobre os boatos acerca de sua sexualidade.
Em uma sequência de stories, o astro desabafou e falou que não é gay: "Normalmente, eu não falaria de coisas assim; mas sinto que a conversa é maior do que eu. Eu não sou gay; mas acho que a cultura de tentar 'encontrar' algum tipo de traço ou comportamento oculto que uma pessoa enrustida 'deixou escapar' é muito perigoso".
"Analisar demais o comportamento de alguém na tentativa de 'pegá-la no flagra' contribui diretamente para a ansiedade que muitas pessoas queer ou que estão na dúvida sobre ser queer sentem quando temem viver sua verdade."
O ator também pontuou que essas situações podem despertar inseguras nas pessoas gays mesmo em "conversas e interações triviais de que participam". Ele continuou, "e também reforça um arquétipo sob o qual muitos homens heterossexuais têm que viver - o que muitas vezes é irreal, menos livre e limita a expressão individual", disse.
"Tenho sido muito claro sobre a intencionalidade que tento colocar ao usar minha plataforma para enfrentar esses arquétipos sempre que posso", acrescentou. "Ser hétero não parece ser um caminho. Ser gay não parece ser um jeito. E o que pode parecer uma conversa e uma diversão inofensiva pode, na verdade, estar enviando uma mensagem perigosa para aqueles que lutam com problemas reais. Recuso-me a contribuir inadvertidamente para essa mensagem."
Ele finalizou os stories desejando um feliz Mês do Orgulho a toda a comunidade LGBTQIAP+. "Eu rezo para que vocês se sintam vistos de forma que vocês se sintam seguro na celebração deste mês. Como aliado, continuo comprometido a ajudar naquilo que posso e a ajudar a cultivar um futuro em que todos sejamos aceitos e tenhamos permissão para sermos nós mesmos."

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