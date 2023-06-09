Caio Castro receberá R$ 12 mil após ser chamado de 'moleque' por influenciador

Caio Castro venceu um processo contra um influenciador digital que o atacou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro

Há quase um ano, o ator Caio Castro gerou discussões por afirmar em entrevista que se incomodava em não dividir a conta com a parceira em encontros. A fala repercutiu nas redes sociais e, Paulo Roberto Cardoso de Freitas Junior, influencer e coach, fez um vídeo chamando o artista de "moleque" pela atitude.

Na ação movida por Caio Castro, o ator pedia R$ 30 mil em indenização por danos morais, retratação pública do influenciador e pagamentos das custas, honorários advocatícios e a remoção do vídeo.

Nesta quinta-feira (8), a Justiça sentenciou Paulo Roberto de Freitas Junior a pagar R$ 12 mil em danos morais e as despesas processuais, além de promover a retração em suas redes sociais.

Caio Castro afirmou ter sofrido graves danos morais, com imagem e honra afetadas após a veiculação do vídeo. Por outro lado, o coach diz ter exercido seu direito à liberdade de expressão, o que a Justiça entendeu como uma tentativa de sujar a imagem do ator sem promover qualquer tipo de debate.