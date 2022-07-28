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Após polêmica, Caio Castro reforça seu posicionamento e rebate comentários

Ator declarou que teve sua fala deturpada por algumas pessoas: "Foquei na imposição de pagar; quem inventa outra coisa é porque não focou na sinceridade"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 14:35

Caio Castro rebateu pelas redes sociais a polêmica envolvendo seu nome
Caio Castro rebateu pelas redes sociais a polêmica envolvendo seu nome Crédito: Reprodução/Instagram @caiocastro
Caio Castro está envolvido em uma polêmica nas redes sociais, após ter exposto sua opinião sobre pagar a conta em um encontro: "Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar", declarou em entrevista ao podcast Sua Brother, no YouTube. O fato está repercutindo negativamente e até famosas como Jojo Todynho e Mariana Rios rebateram tal posicionamento do ator, que resolveu se manifestar nesta quinta-feira (28).
No Story do Instagram, Caio Castro comentou o assunto, reforçando sua opinião e alegando que algumas pessoas têm deturpado sua fala. "Não conseguir compreender que uma fala demonstra a presença de um erro; compreendê-la, mas deturpá-la, demonstra ausência de honestidade. Pagar jantar não é sustentar uma pessoa; mas dizer que afirmei tal coisa é sustentar uma mentira", iniciou.
Na sequência, o ator repetiu o que disse e destacou: "Em minha fala, foquei na imposição de pagar; quem inventa outra coisa é porque não focou na sinceridade. Pagar um jantar, almoço, lanche, por vontade, é perfeitamente saudável; doentio é, na verdade, alimentar a mentira".
Ele, ainda, pediu para examinarem novamente o que disse e, "aos que espalham mentiras de propósito", pediu para "examinarem a consciência". Para complementar seu posicionamento, ele compartilhou um vídeo sobre o assunto, do canal Flávia Ramos, no YouTube; confira:

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