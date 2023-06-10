Festival de Alegre: 2° dia tem "furacão" Ana Castela e reencontro com Dennis DJ

Ana Castela brilhou no segundo dia do Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

O segundo dia de shows no Festival de Alegre serviu para reforçar ainda mais os laços reatados entre o público e os artistas. Honrando a tradição do evento, que começou na década de 1980 como um concurso musical, a edição de 2023, que marca a retomada da festa após um hiato de oito anos, abriu espaço para artistas que ocupam diferentes prateleiras no cenário nacional.

Se o sucesso precoce de Ana Castela, aos 19 anos, impressiona, também chama atenção a conexão do público com as músicas tocadas por Dennis DJ, artista consolidado e referência no gênero eletrônico. Ao todo, cinco artistas subiram ao palco do Parque de Exposições de Alegre entre a noite sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10).

A expectativa dos organizadores, e também da prefeitura do município, era, inicialmente, que os shows do sábado (10) à noite recebessem o maior público do festival. Mas ainda segundo a Secretaria de Lazer e Turismo de Alegre, a tendência era que a sexta-feira (9) fosse mais movimentada que a quinta (8), primeiro dia de evento. A projeção se confirmou apenas com um olhar: mais pessoas estiveram no Parque de Exposições.

Veja como foi o segundo dia de shows do Festival de Alegre 2023

O segundo dia de festa em Alegre reuniu cantores sertanejos, da música eletrônica e também do pagode. Foi fácil perceber que o espaço destinado ao público estava mais cheio, quase sem espaços vazios próximo ao palco. Ainda mais empolgado com o festival, o público colaborou para a festa com a cantoria e também com um show de luzes utilizando o flash do celular.

Noite de shows começou com capixaba “mostrando serviço”

Filipe Fernandes aproveitou a oportunidade para mostrar serviço. Ele foi responsável por abrir o segundo dia de shows do Festival de Alegre, dando as boas-vindas para músicos como Ana Castela e Zé Neto e Cristiano. Selecionado pelo público como representante do Espírito Santo entre os famosos artistas do Brasil,aproveitou a oportunidade para mostrar serviço. Ele foi responsável por abrir o segundo dia de shows do Festival de Alegre, dando as boas-vindas para músicos como Ana Castela e Zé Neto e Cristiano.

“A certeza maior que eu tenho é que estou construindo minha carreira. Mas é gratificante saber que fiz o possível para entregar o melhor”, afirmou em conversa com HZ.

Ao todo, três músicos capixabas foram selecionados para cantar no festival. Cada um deles subiu ao palco na abertura dos shows: um na quinta (8), outro na sexta (9) e o último no sábado (10).

ANA CASTELA CONQUISTOU CORAÇÕES

A cantora Ana Castela fez de Alegre seu quintal de casa. À vontade e fazendo questão de conversar com o público a todo momento, a "boiadeira", como é conhecida, cantou muitos de seus sucessos, lembrou músicas antigas e chamou atenção pelo ânimo e bom humor. Com apenas 19 anos, Ana dominou o público como uma experiente artista.

A boiadeira foi a segunda a subir ao palco no Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

Antes mesmo do início do show, Castela conversou com a reportagem de HZ e afirmou que o carinho demonstrado pelas crianças com sua música é fruto de um trabalho bem feito. Não deu outra: as grades estavam ocupadas, em sua maioria, por meninas vestidas com chapéu e roupa que lembra a boiadeira.

É muito bom quando vejo crianças com esse carinho por mim. Quando fazem isso, é porque gostam do estilo, do trabalho. Quero estar sempre levando o chapéu na cabeça. Se as crianças gostam de você, é porque você deu certo na sua carreira profissional

O tempo destinado ao show foi mais do que suficiente para que a sertaneja conquistasse ainda mais o público capixaba. Em determinado momento, ela brincou: "Legal demais falar o nome da cidade de vocês: Alegre", riu.

DENNIS DJ VOLTA A "FAZER BARULHO"

Dennis DJ brilhou no Festival de Alegre como um veterano. Ainda melhor: como um artista que conhece o próprio público. Diferentes de outros músicos, como Ana Castela e João Gomes, por exemplo, que estrearam no palco, o DJ voltou a um lugar em que já foi feliz. Ele foi o último a se apresentar em Alegre em 2015, quando o festival aconteceu pela última vez.

Dennis DJ marcou presença e tocou os principais hits da carreira estrelada Crédito: Arthur Louzada

Desta vez, esteve no segundo dia do evento. Lembrando a passagem pelo Espírito Santo em 2015 e todos os shows em solo capixaba desde então, Dennis conversou com a reportagem de "HZ".

O show em 2015 foi memorável, lembro da energia da galera. Agradeço muito a Deus pelo carinho do público e sempre gosto de voltar ao Estado. Eu estava louco para voltar

ZÉ NETO E CRISTIANO FAZEM SUA ESTREIA

A dupla Zé Neto e Cristiano subiu ao palco do Festival de Alegre em um momento de empolgação do público. Após o show dE Dennis DJ, a dupla sertaneja ditou o ritmo da plateia, que cantou os maiores sucessos da dupla, como "Bebida na ferida" e "Ela e ela".

Zé Neto veste camisa "Sou Alegre" e canta em festival que leva o nome da cidade Crédito: Arthur Louzada

Antes do show, em conversa com a reportagem de "HZ", a dupla elogiou o público capixaba.

Minas Gerais e Espírito Santo têm os públicos mais quentes, são as pessoas mais animadas. Não vínhamos há dois ou três meses, mas sempre queremos fazer um 'showzaço'

Durante a performance, a dupla interagiu com o público e conversou com alguns casais apaixonados. Zé Neto ainda demonstrou carisma ao retirar a camisa e o casaco que estava usando para vestir uma blusa com os dizeres: "Sou Alegre", em referência à cidade. A camisa utilizada é fruto de uma campanha da Rede Gazeta em comemoração aos 95 anos da empresa e foi confeccionada especialmente para o festival.

MENOS É MAIS FECHA A NOITE

O grupo Menos é Mais chegou durante a madrugada ao Parque de Exposições, onde subiu ao palco pouco antes das 3h. O horário não impediu que o espetáculo fosse muito animado e em alto astral.

O grupo é formado por cinco músicos, mas quatro estiveram no Espírito Santo. Em uma nota oficial publicada no Instagram da banda, Jorginho, um dos integrantes, justificou a ausência e informou que lida "há meses com episódios de crise de ansiedade". "Dessa vez precisarei me ausentar para cuidar de mim", escreveu.

Antes de cantar para os capixabas, os pagodeiros conversaram com "HZ" no camarim. Fazendo menção ao músico Jorginho, que não veio ao ES, o grupo prometeu entregar uma grande festa.

"Duzão", do Menos é Mais, foi o último a cantar no segundo dia do Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

"Estamos muito felizes de voltar ao Espírito Santo e tocar no festival. Vamos dar o melhor pelo Jorginho. Vamos com tudo", afirmou Gustavo Goes, responsável pelo repique de mão.

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (10)

SÁBADO (10)

Samba MLK

Capital Inicial

Jorge e Mateus

Léo Santana

Alok

SERVIÇO