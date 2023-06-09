Piseiro, funk e sofrência: Veja como foi o 1° dia do Festival de Alegre

Primeira noite do Festival de Alegre é marcada por muito piseiro, sofrência e funk Crédito: Arthur Louzada

O primeiro dia do Festival de Alegre, realizado nesta quinta (8), foi marcado por um repertório eclético. Do piseiro ao funk, passando pelo pop rock e pela sofrência, João Gomes, Jota Quest, Gusttavo Lima e Pedro Sampaio garantiram música de qualidade para todos os públicos.

Os artistas são os quatro primeiros a se apresentarem no evento, que retorna neste feriado de Corpus Christi após um hiato de oito anos. Até sábado (10), mais oito personalidades da música nacional, e dois locais, sobem ao palco, localizado no Parque de Exposições da cidade. A expectativa é que o evento receba 45 mil pessoas nos três dias.

Fãs curtem o show do cantor João Gomes, o primeiro artista nacional a se apresentar no evento Crédito: Alberto Borém

Mesmo sendo só o primeiro dia, há quem acredite que esta é uma das melhores edições do festival. É o caso da psicóloga Maria Angélica Valory (54), que trouxe a sobrinha Manoela d'Almeida (16) e a enteada Ana Júlia Valory (12) para sentirem o que ela sentia ao frequentar o evento.

Agora acho que está melhor, mais gostoso. Nós ficamos um período grande sem o festival porque acabou em 2015 e logo veio a pandemia da Covid-19. O retorno traz um sabor diferente

Quem também estava empolgada para o primeiro dia era a Eduarda Liparize (25). Também novata no evento, a estudante diz ter puxado da mãe o gosto por curtir o festival de Alegre. "Eu lembro de ficar em casa dormindo e ver minha mãe saindo para ir aos shows (risos). Apesar da minha praia ser o sertanejo, o evento atende todos os públicos. Curti todos os shows", compartilhou.

Veja como foi a primeira noite do Festival de Alegre 2023

CONFIRA OS DETALHES DO EVENTO:

Quem abriu os trabalhos, às 19h45, foi a Dávila Leal, artista da própria cidade de Alegre que constrói seu repertório com forró e sertanejo. Além de covers de artistas sertanejos, a alegrense também compartilha, nas redes sociais, músicas autorais.

Em seguida, às 21h15, o pernambucano João Gomes assumiu o microfone e logo colocou o público para arriscar alguns passinhos de piseiro ao som de "Dengo" e "Meu Pedaço de Pecado". O cantor de 22 anos, que anunciou recentemente pelas redes sociais que será pai, performou seus hits, além de músicas de artistas como Vanessa da Mata, Alceu Valença e Kid Abelha.

O cantor João Gomes faz sua estreia no Festival de Alegre Crédito: Alberto Borém

A banda Jota Quest, já veterana do festival, foi a terceira atração a subir no palco, às 23h. O show, que faz parte da turnê que comemora o aniversário de lançamento do 1º disco do grupo, trouxe sucessos dos 30 anos de carreira, como "Só Hoje", "Namoral" e "Dias Melhores". O público, é claro, pulou, vibrou e se emocionou com a apresentação.

Primeira noite do Festival de Alegre é marcada por muito piseiro, sofrência e funk Crédito: Arthur Louzada

O mais esperado da noite, Gusttavo Lima começou sua apresentação por volta da 1h. Os fogos e a sofrência foram mais do que suficientes para abafar o frio de 13º, que não intimidou os visitantes. Em coro, o público cantou os principais sucessos da carreira do sertanejo, como "Apelido Carinhoso", "Inventor dos Amores", "Saudade da Minha Vida" e "Milu".

Gusttavo Lima foi uma das atrações mais aguardadas da primeira noite do Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada

O DJ Pedro Sampaio, por sua vez, saiu de uma apresentação em Campos do Jordão, também na quinta (8), e chegou em Alegre para encerrar o primeiro dia. O show começou às 3h30, com 30 minutos de atraso. Os minutinhos a mais não impediram o público de se acabar de dançar ao som de "Atenção", "Galopa" e "No Chão Novinha".

Pedro Sampaio apresentou sucessos, como "Atenção", "Galopa" e "No Chão Novinha" Crédito: Arthur Louzada

SERVIÇO