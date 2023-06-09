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"Casa" lotada

Piseiro, funk e sofrência: Veja como foi o 1° dia do Festival de Alegre

Evento recebe 12 apresentações de artistas nacionais até sábado (10); João Gomes, Jota Quest, Gusttavo Lima e Pedro Sampaio foram destaque na noite de abertura
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 11:36

Primeira noite do Festival de Alegre é marcada por muito piseiro, sofrência e funk
Primeira noite do Festival de Alegre é marcada por muito piseiro, sofrência e funk Crédito: Arthur Louzada
O primeiro dia do Festival de Alegre, realizado nesta quinta (8), foi marcado por um repertório eclético. Do piseiro ao funk, passando pelo pop rock e pela sofrência, João Gomes, Jota Quest, Gusttavo Lima e Pedro Sampaio garantiram música de qualidade para todos os públicos.
Os artistas são os quatro primeiros a se apresentarem no evento, que retorna neste feriado de Corpus Christi após um hiato de oito anos. Até sábado (10), mais oito personalidades da música nacional, e dois locais, sobem ao palco, localizado no Parque de Exposições da cidade. A expectativa é que o evento receba  45 mil pessoas nos três dias. 
O cantor João Gomes faz sua estreia no Festival de Alegre
Fãs curtem o show do cantor João Gomes, o primeiro artista nacional a se apresentar no evento  Crédito: Alberto Borém
Mesmo sendo só o primeiro dia, há quem acredite que esta é uma das melhores edições do festival. É o caso da psicóloga Maria Angélica Valory (54), que trouxe a sobrinha Manoela d'Almeida (16) e a enteada Ana Júlia Valory (12) para sentirem o que ela sentia ao frequentar o evento.
Agora acho que está melhor, mais gostoso. Nós ficamos um período grande sem o festival porque acabou em 2015 e logo veio a pandemia da Covid-19. O retorno traz um sabor diferente
Quem também estava empolgada para o primeiro dia era a Eduarda Liparize (25). Também novata no evento, a estudante diz ter puxado da mãe o gosto por curtir o festival de Alegre. "Eu lembro de ficar em casa dormindo e ver minha mãe saindo para ir aos shows (risos). Apesar da minha praia ser o sertanejo, o evento atende todos os públicos. Curti todos os shows", compartilhou.

Veja como foi a primeira noite do Festival de Alegre 2023

CONFIRA OS DETALHES DO EVENTO:

Quem abriu os trabalhos, às 19h45, foi a Dávila Leal, artista da própria cidade de Alegre que constrói seu repertório com forró e sertanejo. Além de covers de artistas sertanejos, a alegrense também compartilha, nas redes sociais, músicas autorais.
Em seguida, às 21h15, o pernambucano João Gomes assumiu o microfone e logo colocou o público para arriscar alguns passinhos de piseiro ao som de "Dengo" e "Meu Pedaço de Pecado". O cantor de 22 anos, que anunciou recentemente pelas redes sociais que será pai, performou seus hits, além de músicas de artistas como Vanessa da Mata, Alceu Valença e Kid Abelha.
O cantor João Gomes faz sua estreia no Festival de Alegre
O cantor João Gomes faz sua estreia no Festival de Alegre Crédito: Alberto Borém
A banda Jota Quest, já veterana do festival, foi a terceira atração a subir no palco, às 23h. O show, que faz parte da turnê que comemora o aniversário de lançamento do 1º disco do grupo, trouxe sucessos dos 30 anos de carreira, como "Só Hoje", "Namoral" e "Dias Melhores". O público, é claro, pulou, vibrou e se emocionou com a apresentação.
Primeira noite do Festival de Alegre é marcada por muito piseiro, sofrência e funk
Primeira noite do Festival de Alegre é marcada por muito piseiro, sofrência e funk Crédito: Arthur Louzada
O mais esperado da noite, Gusttavo Lima começou sua apresentação por volta da 1h. Os fogos e a sofrência foram mais do que suficientes para abafar o frio de 13º, que não intimidou os visitantes. Em coro, o público cantou os principais sucessos da carreira do sertanejo, como "Apelido Carinhoso", "Inventor dos Amores", "Saudade da Minha Vida" e "Milu". 
Gusttavo Lima foi uma das atrações mais aguardadas da primeira noite do Festival de Alegre
Gusttavo Lima foi uma das atrações mais aguardadas da primeira noite do Festival de Alegre Crédito: Arthur Louzada
O DJ Pedro Sampaio, por sua vez, saiu de uma apresentação em Campos do Jordão, também na quinta (8), e chegou em Alegre para encerrar o primeiro dia. O show começou às 3h30, com 30 minutos de atraso. Os minutinhos a mais não impediram o público de se acabar de dançar ao som de "Atenção", "Galopa" e "No Chão Novinha".
Pedro Sampaio apresentou sucessos, como
Pedro Sampaio apresentou sucessos, como "Atenção", "Galopa" e "No Chão Novinha" Crédito: Arthur Louzada

SERVIÇO

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: de quinta (8) a sábado (10)
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre
  • INGRESSOS: à venda no site Lebillet 
  • Passaporte arena: R$ 1120 (inteira), R$ 560 (meia-entrada) e R$ 560 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Passaporte camarote: R$ 1720 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 860 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 860 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 350,00 (setor camarote – meia solidária).

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