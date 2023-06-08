Tradição renovada: Rock da Tarde volta esquentando Festival de Alegre

André Alves, Natália Soella, Lara Fiorot, João Felipe Dias e Ricardo Barone curtem o primeiro dia de Rock da Tarde Crédito: Beatriz Heleodoro

O Festival de Alegre 2023 começou oficialmente nesta quinta-feira (8) e, para "aquecer os motores", moradores e turistas se reuniram no centro da cidade para curtirem o retorno do Rock da Tarde. Das 14h às 19h, o público pode aproveitar os shows de oito artistas locais e regionais, divididos em dois palcos, localizados na Rua Dr. Wanderley e na Praça da Bandeira.

A estimativa, segundo o secretário de Cultura, Turismo e Esportes da cidade, Lucas de Almeida, é de que cinco mil pessoas tenham participado do primeiro dia do evento. Segundo o gestor, o número deve chegar até 15 mil no sábado (10).

"O Rock da Tarde é um evento público, aberto a todos. É feito para que aqueles que não têm condição de ir ao festival possam curtir também. A gente estima que cinco mil pessoas estejam aqui hoje, mas imaginamos que possa chegar até 15 mil pessoas na rua. Tem quem trabalhe na sexta, por isso, no sábado, é que, com certeza, vai encher", disse.

Um dos moradores de Alegre - que está curtindo o Rock da Tarde pela primeira vez - é Felipe Amorim. Ao lado da namorada, Brenda Formagio, o estudante optou por curtir apenas o esquenta. "Não tive condições de comprar os ingressos para os shows noturnos e também não tive muito interesse. Meu gosto é mais parecido com o do Rock da Tarde, por isso vim aproveitar o 'rolêzinho'", disse.

Mesmo sendo novato no evento, Felipe acredita que as ruas devem encher mais nos próximos dias. “A cidade está bem mais movimentada que o normal e acho que deve ficar ainda mais. Como hoje é feriado e amanhã é sexta, deve ser mais agitado ainda”.

RETORNO DO ROCK DA TARDE

Já muito conhecido pelos frequentadores do Festival de Alegre, o Rock da Tarde funciona como um aquecimento para a programação realizada à noite, no Parque de Exposições da cidade. Visando atrair o maior número de espectadores, o evento conta com dois palcos, um para ritmos diversos e um destinado aos amantes de música eletrônica.

A programação desta quinta (8) começou com um set do DJ Diogo, da rádio Litoral FM. Em conversa com "HZ", o carioca contou que tinha o sonho de se apresentar no evento desde 2015, quando foi realizado pela última vez.

"Fiquei muito feliz porque há oito anos estava aqui só olhando e hoje estou inaugurando o evento. Fiquei a semana inteira preparando a seleção do repertório e a galera curtiu. É um encontro de ritmos, por isso, trouxe de Alemão do Forró ao funk", compartilhou.

Sobre o público, Diogo diz acreditar que mais turistas devem chegar ao longo da sexta (9) e do sábado (10).

"Andei circulando e me disseram que, em outros anos, nesse horário, já estava lotado. Como ficou um tempo sem ocorrer, a galera ainda está retomando o pique. Quem veio hoje é que vai perpetuar", completou.

Turistas e moradores contam qual a expectativa para o Rock da Tarde

Também morador da cidade, Laudelino Provetia administra o restaurante criado pela avó Zilá há mais de 50 anos. O espaço fica localizado na Rua Dr. Wanderley. Pela experiência que tem naquele ponto, a tendência, segundo ele, é que o público cresça na sexta (9) e no sábado (10).

Já Guilherme Pratissoli e Carolina Vargas são de Colatina e vieram curtir o Festival por indicação dos parentes, pela primeira vez. "Gerações passadas falavam muito bem do Festival de Alegre (risos)", disse Guilherme. O estudante de Agronomia veio para assistir ao show de Gusttavo Lima, que ocorre nesta sexta (9).

Eles afirmam que ainda não conheciam o Rock da Tarde, mas disseram já entender que se trata de um "esquenta". "Está bem bacana, os pontos de venda no meio da rua, a segurança. É um 'esquenta!'", finalizou.

PROGRAMAÇÃO DO ROCK DA TARDE

ROCK DA TARDE EM ALEGRE

QUANDO: 8, 9 e 10 de Junho

ONDE: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira

HORÁRIO: Das 14h às 19h

PALCO 1 Sexta-feira (9)

14h: Leonnes

15h40: Mobutto & GamaGroove

17h20: Disnomia





Sábado (10)

14h: CR5

15h40: Gelo-nove

17h20: Valentia