Festival de Alegre: comerciantes esperam lucro 4x maior e fazem até "bebida de fogo"

Comerciantes esperam faturar mais e fazem até "bebida de fogo" em Alegre Crédito: Alberto Borém

As ruas de Alegre, no Sul do Espírito Santo , voltaram a ser ocupadas por moradores e turistas interessados em festa oito anos após a última edição do seu tradicional festival de música. Nesta quinta (8), data que marca a retomada da festança, foi possível notar que a movimentação no município aumentou, sobretudo no comércio. Quem vende os produtos nas lojas, no trailer ou até mesmo na tenda tem ao menos uma certeza: a volta do Festival de Alegre pode significar aumento dos lucros.

Serão três dias de shows e festas em algumas partes da cidade. Os comerciantes se beneficiam da diversidade na programação, que inclui do sertanejo até o rock metal, para aumentar as vendas.

A bebida alcoólica, por exemplo, é a esperança de ganhar um "dindin" de Gustavo Ramos, dono do trailer Peróla Negra. Com músicas e luzes coloridas, o cantinho do comerciante vende cervejas, mas também bebida mais elaboradas. Ele afirmou à "HZ" que a expectativa é arrecadar até R$ 20 mil, quatro vezes mais do que em um fim de semana ou feriado normal na cidade.

Gustavo Ramos vende bebidas em Alegre e esperar ter lucro maior do que o normal Crédito: Alberto Borém

Sou de Cachoeiro de Itapemirim e vim por causa da festa. A meta hoje é faturar entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. A cidade está movimentada, muita gente de fora. A programação não para e espero conseguir vender mais que o normal

Trabalhando ao lado de outros dois funcionários, o comerciante afirma que deve ficar na cidade até domingo (11).

Quem também não quer "arredar o pé" de Alegre é o comerciante Helder Evangelista. Além das bebidas, ele quer chamar atenção de quem passa pela cidade com sua "bebida de fogo". As imagens podem até assustar, mas ele garante a segurança do que faz.

"Bebida de fogo" feita por vendedor em Alegre

“Não tem risco nenhum fazer o que fiz. Faço e a galera beber e gostar. Espero vender bastante em Alegre, vou ficar todos os dias. Só saio quando acabar", afirmou.

Mas as ruas de Alegre também têm espaço para doces caseiros. Dina Cassaro e outras duas colegas aproveitaram uma tenda coberta para mostrar o trabalho. Estão disponíveis bolos, cocadas, paçoca, doce de milho e outros doces.

Colegas vendem doces e bolos em Alegre Crédito: Alberto Borém

Dina Cassaro, que mora em Alegre, lembra com carinho das edições anteriores do festival. "O festival costumava movimentar muito a cidade. Está só no primeiro dia, espero que tenha mais gente até sábado. Sempre foi um evento tranquilo, sem confusão", relata.

Se por um lado os comerciantes estão com esperança de vender mais e aumentar o lucro, por outro, há quem queira curtir os shows. É o caso do servidor público Erik Borges. Ele é morador de Vitória e vai aproveitar o feriado de Corpus Christi em Alegre.

"São muitos cantores em um dia, isso me motivou vir para cá. Gosto de alguns, mas Gusttavo Lima é o meu favorito", disse.

Segundo o servidor público, sua programação começa mais cedo, com o tradicional Rock da Tarde. À noite, ele toma um banho, se prepara e vai para o tão esperado show do Gusttavo Lima.

De acordo com o secretário de Cultura, Turismo e Esportes da cidade, Lucas de Almeida, ainda não é possível dimensionar o público presente na cidade, mas a tendência é que Alegre receba ainda mais pessoas até sábado (10).

PROGRAMAÇÃO DO ROCK DA TARDE

ROCK DA TARDE EM ALEGRE

QUANDO: 8, 9 e 10 de Junho

ONDE: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira

HORÁRIO: Das 14h às 19h

PALCO 1 Sexta-feira (9)

14h: Leonnes

15h40: Mobutto & GamaGroove

17h20: Disnomia





Sábado (10)

14h: CR5

15h40: Gelo-nove

17h20: Valentia