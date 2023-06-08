Vai pro Festival de Alegre? Saiba como curtir a festa e se manter saudável

É preciso preparo físico adequado para a maratona de shows Crédito: Shutterstock

Para encarar a maratona de shows e o tradicional Rock da Tarde , enfrentando exposição solar, cansaço e até alguns inconvenientes como sede e fome (principalmente quando queremos pegar lugar perto do palco), convidamos médicos para dar dicas do que fazer antes, durante e depois do evento para evitar muitos problemas comuns sentidos no corpo. Confira as dicas e divirta-se!

DESCANSE BEM NA VÉSPERA

Uma boa noite de sono confere muito mais disposição ao organismo. Então, é essencial que você descanse antes do evento. Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas mas, ao mesmo tempo, não fazendo dietas mais restritivas. Lembre-se que o seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar a maratona.

“Antes do evento, (a dica é) não pular nenhuma das grandes refeições, pois isso faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais e aveia, por exemplo, vai ajudar a aguentar o dia”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

PREPARE-SE ANTES

É preciso preparo físico adequado para a maratona de shows. Problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns nesse tipo de evento.

"Dessa forma, é importante que você escolha sapatos adequados e confortáveis para encarar o dia de shows e não se esqueça de realizar um bom alongamento antes de sair de casa”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

HIDRATE-SE E EVITE A BEBEDEIRA

É fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso por que o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, lembra Aline Lamaita.

Também é preciso tomar cuidado com o consumo excessivo de álcool: “Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual. Como a bebida leva o corpo a fazer um esforço muito grande para colocar a substância para fora, é preciso diluir em água e eliminar na forma de urina, causando a desidratação”, explica a médica nefrologista Caroline Reigada.

PROTEJA SUA PELE

É comum que as pessoas se esqueçam de proteger a pele contra a radiação solar durante festivais de música e outros eventos ao ar livre. Porém, devemos lembrar que a exposição a luz solar durante esses eventos tende a ser prolongada e intensa, segundo a dermatologista Paola Pomerantzeff. “ Devemos sempre usar filtros solares com, no mínimo, FPS 30 para UVB e proteção de 15 para UVA que, apesar de não ser tão responsável pelas formações cancerígenas, envelhece muito a pele por degenerar o colágeno”, diz a médica. Dessa forma, é importante que os apaixonados por shows e músicas lembrem-se sempre de utilizar o fotoprotetor.

Além disso, é importante que o produto seja aplicado de 20 a 30 minutos antes de sair de casa para que possa começar a agir antes de você se expor ao sol. “E nada de deixar o filtro solar em casa, pois a reaplicação do fotoprotetor ao longo do dia é fundamental para garantir sua eficácia. Até mesmo se o produto for à prova d’água ou resistente ao suor é importante reaplicá-lo a cada duas horas, pois os filtros solares tendem a perder sua eficácia quando não são reaplicados após sudorese intensa”, destaca.

CUIDE DA PELE AO CHEGAR EM CASA

Os cuidados não param após o fim da festa. Ao chegar em casa, é importante que você invista em uma poderosa rotina skincare capaz de remover sujidades acumuladas na pele e tratar os danos que o tecido pode ter sofrido durante o dia. " É fundamental, por exemplo, usar um sabonete facial ou espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave que consiga remover a oleosidade e a sujeira da pele sem agredi-la", diz a dermatologista Paola Pomerantzeff.

TENTE NÃO PERMANECER MUITO TEMPO PARADO

Entre os tipos de visitante de festivais de música, existem aqueles que, ao invés de ficarem andando pelo espaço, preferem ficar parados em pé próximo aos palcos para garantir que vão ver o seu cantor favorito de perto. Se esse for seu caso, tome muito cuidado, pois ficar muito tempo parado pode causar desconfortos como o inchaço na região das pernas, que, em casos extremos, pode ocasionar coágulos sanguíneos, trombose ou até mesmo embolia pulmonar.

“É importante que você faça pausas para se sentar e levantar os pés, aliviando o peso dos membros inferiores”, recomenda Aline Lamaita. “O mesmo alerta vale se você for viajar até o festival, seja de carro ou ônibus. Nesse caso, o ideal é que você faça pausas a cada duas horas para caminhar e se movimentar, estimulando principalmente os membros inferiores.”

DESCANSE

Permita-se descansar entre os dias de festival, com uma boa noite de sono para que seu corpo possa recuperar energia e suas pernas tenham o descanso adequado. Segundo Aline Lamaita, como durante esses eventos nós dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta. “É importante lembrar que, se o inchaço permanecer por um longo período, a incidência de erisipelas, flebite e até trombose aumenta”, explica a médica. Se possível, marque uma massagem relaxante para um dia após a maratona de shows.

E SE AS PERNAS E PÉS FICAREM INCHADOS