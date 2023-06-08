Vídeo: De Ivete a Zé Ramalho, confira famosos que já passaram pelo Festival de Alegre

Ivete Sangalo comemorou aniversário no palco do Festival de Alegre em 2005 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

São 40 anos de uma história de amor à música e às culturas brasileira e capixaba. Após oito anos de hiato, o tradicional Festival de Alegre voltou em 2023 com apresentações que rolam de quinta (8) a sábado (10) e shows de nomes como Gusttavo Lima, Ana Castela, Alok, Léo Santana e Capital Inicial.

Por falar no Capital, a banda está presente neste momento, como podemos dizer, "recordar é viver" que "HZ" criou para os fãs mais nostálgicos da festa. No vídeo abaixo, você confere famosos que passaram pelo Festival de Alegre durante todos esses anos.

A lista é imensa... Lulu Santos, Zé Ramalho, Paula Toller (no tempo do Kid Abelha também), Daniel, Bel Marques e seu Chiclete com Banana, Toni Garrido, Asa de Água e até os "saudosos" Braga Boys, o pagodão baiano que estourou no início dos anos 2000.

Ivete Sangalo já marcou presença em várias ocasiões. Em 2005, chegou a se apresentar com o pé engessado! No mesmo ano, comemorou o aniversário em pleno palco.

"Toda vez que venho a Alegre é um carinho muito especial. O povo do Espírito Santo é muito 'chamegoso' com à Bahia", afirmou a cantora, em entrevista à TV Gazeta na época. Por falar na emissora, nosso "vídeo-resgate" usou o material cedido por ela.