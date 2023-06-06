Festival de Alegre acerta últimos detalhes para receber 45 mil pessoas em três dias

Montagem da estrutura do Festival de Alegre na última sexta-feira (2) Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

"A produção já está na reta final. Tudo está sendo feito com muito carinho para garantir o conforto, a segurança e a melhor experiência para todos", garante Charles Souza, diretor de comunicação do festival.

Com o tema “A gente merece ser alegre de novo”, a 28ª edição do Festival de Alegre vai agitar o feriado de Corpus Christi, nos dias 8, 9 e 10 de junho. Nomes como Menos é Mais, Dennis DJ, Alok, Jorge e Mateus, Gustavo Lima, Léo Santana, além de atrações regionais, estão confirmados nesses três dias de muita diversão.

Gusttavo Lima é uma das atrações do festival Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação

Ao todo, 600 trabalhadores diretos e indiretos trabalham na montagem da estrutura do evento. O palco do evento tem 30 metros de largura por 11 de altura, o camarote, incluindo a área VIP, conta com 50 metros de comprimento por 15 de altura. Já a praça de alimentação tem 2 mil metros quadrados. São 240 toneladas de estrutura para receber o público.

Palco principal do Festival de Alegre sendo montado no Parque de Exposições. Imagens do sábado (3) Crédito: Divulgação/CREA-ES

"O palco está lindo e toda estrutura de camarote e pista estão prontos para que a 28° edição do festival de Alegre seja inesquecível", comenta Charles.

Ajudante de montagem, Warlen Adão estava desempregado há um ano. Por causa do retorno do Festival de Alegre, que não ocorria desde 2015, ele conseguiu um emprego temporário.

"Há mais ou menos um ano eu estava desempregado, quando me surgiu essa oportunidade junto com o pessoal que monta o palco. Está valendo muito a pena" disse.

HOTÉIS LOTADOS

Hotéis de Alegre estão com reservas lotadas por causa do festival Crédito: Filipe Vargas/TV Gazeta Sul

Com uma expectativa grande de público para os três dias de festival, hotéis de Alegre estão com as reservas lotadas. Gerente de um hotel que fica próximo ao Parque de Exposições, José Roberto conta que dos 21 quartos, apenas um segue disponível. Quatro novos funcionários vão precisar ser contratos por causa do evento.

"Vamos trabalhar com cerca de 50 pessoas durante o período do festival. O normal do dia a dia é de 30 a 35 trabalhadores", explicou.

Dona de um hotel no município, a Ângela Maria Albartasse conta que as reservas começaram em março, com pessoas de diversos Estados do país. "Nós temos gente do rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro... Alguns falam até em trazer mais amigos. Nós estamos nos preparando para recebe-los", afirmou.

*Com informações de repórter Vívia Lima, da TV Gazeta Sul