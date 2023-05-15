Festival de Alegre divulga os artistas regionais vencedores da votação no site

Samba Mlk, Dávila Leal e Filipe Fernandes venceram o concurso para cantar no Festival de Alegre 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

Faltando menos de 20 dias para sua realização, o Festival de Alegre está com o seu line-up completo. Nesta segunda-feira (15), a organização divulgou o resultado do concurso que selecionou três atrações regionais para cantarem no palco do evento, que acontece de 8 a de junho, no feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições da cidade.

"Ficamos muito felizes em valorizar as nossas atrações regionais e abrir espaço para se apresentarem e dividirem palco com os artistas mais renomados do país. Parabéns às bandas que se empenharam e conquistaram o seu sonho", comenta Salim Neto, um dos organizadores do concurso.

OS SELECIONADOS

Dávila Leal

Natural de Alegre, a cantora se pauta no forró e sertanejo para seu repertório. Afinal, o ritmo está no sangue pois seu pai, avô e tios tocam sanfona e violão. Após cantar na igreja e nas festas da família, Dávila aceitou o convite do tio para cantar na banda chamada RP1 e se apresentar nas festas da comunidade. Em 2011, ela deu uma pausa nos palcos para se dedicar à faculdade.

Em 2018, ela foi convidada por Edson (tecladista) e Amarildo (sanfoneiro) para se apresentarem juntos e surgiu o Projeto Dávila Leal. Ao mesmo tempo, Dávila despertou o interesse também pela composição e, em 2019, lançou sua primeira música chamada "Pegação".

Os anos se passaram, parcerias foram realizadas e ela se prepara para lançar seu primeiro disco. O single “Tá foda” está nas plataformas digitais há menos de um mês e ela prepara outros seis lançamentos autorais com participações de Dão Lopes (cantor do moleca 100 vergonha), Alemão do forró e Filipe Fantim. As faixas e seus clipes serão lançados em breve em todas as plataformas digitais.

Filipe Fernandes

Nascido e criado em Guaçuí, o jovem de 23 anos vem buscando espaço no mundo do setanejo. Como muitos, iniciou a carreira se apresentando em barzinhos, aniversários e eventos.

Filipe possui um single autoral chamado "No Mesmo Bar" e tenta se estabelecer fazendo aquilo que ama: cantar. No currículo, shows em casas como o Gordinho Cachoeiro, Chácara Clube, Verdinho, Garage, Alto da Serra e Mex. Suas lives produzidas durante a pandemia da Covid-19 renderam 15 mil visualizações e ainda mais esperança em se jogar no mundo da música.

Samba MLK