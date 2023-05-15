Festival de Alegre divulga os artistas regionais vencedores da votação no site

Faltando menos de 20 dias para sua realização, o Festival de Alegre está com o seu line-up completo. Nesta segunda-feira (15), a organização divulgou o resultado do concurso que selecionou três atrações regionais para cantarem no palco do evento, que acontece de 8 a de junho, no feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições da cidade.
Dávila Leal, Samba MLK e Filipe Fernandes foram os mais votados na enquete com oito concorrentes que ocorreu de sábado (13) até a manhã desta segunda (15). O resultado sai após a polêmica na mudança de seleção devido a suspeitas de interferência no processo, que consistia no compartilhamento orgânico de uma publicação.
Os artistas vão subir no mesmo palco de nomes como Pedro Sampaio, Gusttavo Lima, Jota Quest, Ana Castela, Léo Santana, Zé Neto e Cristiano e mais. Os dias em que cada um dos vencedores vão se apresentar ainda estão sendo definidos pela organização.
"Ficamos muito felizes em valorizar as nossas atrações regionais e abrir espaço para se apresentarem e dividirem palco com os artistas mais renomados do país. Parabéns às bandas que se empenharam e conquistaram o seu sonho", comenta Salim Neto, um dos organizadores do concurso.
OS SELECIONADOS
Dávila Leal
Natural de Alegre, a cantora se pauta no forró e sertanejo para seu repertório. Afinal, o ritmo está no sangue pois seu pai, avô e tios tocam sanfona e violão. Após cantar na igreja e nas festas da família, Dávila aceitou o convite do tio para cantar na banda chamada RP1 e se apresentar nas festas da comunidade. Em 2011, ela deu uma pausa nos palcos para se dedicar à faculdade.
Em 2018, ela foi convidada por Edson (tecladista) e Amarildo (sanfoneiro) para se apresentarem juntos e surgiu o Projeto Dávila Leal. Ao mesmo tempo, Dávila despertou o interesse também pela composição e, em 2019, lançou sua primeira música chamada "Pegação".
Os anos se passaram, parcerias foram realizadas e ela se prepara para lançar seu primeiro disco. O single “Tá foda” está nas plataformas digitais há menos de um mês e ela prepara outros seis lançamentos autorais com participações de Dão Lopes (cantor do moleca 100 vergonha), Alemão do forró e Filipe Fantim. As faixas e seus clipes serão lançados em breve em todas as plataformas digitais.
Filipe Fernandes
Nascido e criado em Guaçuí, o jovem de 23 anos vem buscando espaço no mundo do setanejo. Como muitos, iniciou a carreira se apresentando em barzinhos, aniversários e eventos.
Filipe possui um single autoral chamado "No Mesmo Bar" e tenta se estabelecer fazendo aquilo que ama: cantar. No currículo, shows em casas como o Gordinho Cachoeiro, Chácara Clube, Verdinho, Garage, Alto da Serra e Mex. Suas lives produzidas durante a pandemia da Covid-19 renderam 15 mil visualizações e ainda mais esperança em se jogar no mundo da música.
Samba MLK
O trio formado por Erich Duarte (cavaco), Guilherme Alves (vocal) e João Henrique (percussão) tem origem em Guaçuí. Tocando samba, pagode e axé, o grupo se apresenta por diversos eventos no Sul do Espírito Santo. Entre seus trabalhos, as músicas "Love" e "Vou Fazer Valer". Entre os sonhos, os rapazes almejam viver da música. Abaixo você confere um vídeo que eles fizeram falando de apresentações, formação e curiosidades da banda.